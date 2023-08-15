طيران الإمارات تحتفي بموسم الحصاد الهندي

المصدر: دبي ـ البيان

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تشارك طيران الإمارات عملاءها الاحتفال بموسم الحصاد الهندي «أونام»، بتشكيلة من الأطباق والحلويات التقليدية على متن الطائرة ومجموعة من الأفلام بلغة المالايالام.

وخلال الفترة من 20 إلى 31 أغسطس الجاري، ستُقدّم أطباق «أونام» الأصيلة في جميع الدرجات، على الرحلات بين دبي وكل من كوتشي وثيروفانانثابورام.

ويعتبر «أونام» مهرجان حصاد سنوي هندي عام، ويحتفل به أهل ولاية كيرلا بشكل خاص. ومن الأطباق التي تقدم في «أونام»: الأرز ورقائق البطاطا والموز والمخلل واللبن والصلصة المحضرة من جوز الهند. وتقدم بعض الأطعمة على أوراق الموز. وتشغّل طيران الإمارات 14 رحلة أسبوعياً بين دبي وكوتشي، و7 رحلات أسبوعياً بين دبي وثيروفانانثابورام.

ويستمتع المسافرون من وإلى هاتين الوجهتين في ولاية كيرلا بأكثر من 6500 قناة على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، تعرض أكثر من 2000 فيلم بما في ذلك أكثر من 45 فيلماً حائزاً جائزة الأوسكار، و18 فيلماً بلغة المالايالام، و650 برنامجاً تلفزيونياً، و4000 ساعة من الموسيقى، والبودكاست، والكتب الصوتية عبر 40 لغة.

وتشارك طيران الإمارات عملاءها الاحتفال بمجموعة واسعة من المناسبات الثقافية والوطنية العالمية لإسعادهم بمأكولات مستوحاة من مناطقهم وقوائم موسمية خاصة. وتشمل المناسبات عيدي الفطر والأضحى المباركين، وشهر رمضان المبارك، وعيد الميلاد وعيد الفصح، ورأس السنة الصينية الجديدة ومهرجان أكتوبر وغيرها.

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