زيادة متسارعة في الطلب على خدمات «فيستا»

المصدر: دبي - البيان

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أكدت فيستا العالمية القابضة، مجموعة الطيران الخاص العالمية أنها شهدت نمواً استثنائياً في الطلب في جميع المناطق الجغرافية خلال النصف الأول، مدعومة بنمو كبير في عضوية برنامجها، مما يعكس الاتجاهات الإيجابية في أسواقها العالمية الديناميكية والطلب من الأعضاء الجدد والحاليين.

وجاء الأداء العالمي القوي لـ«فيستا» وهي مجموعة عالمية مقرها في مركز دبي المالي الدولي، مدفوعاً بمناطق جغرافية رئيسية أخرى في محفظة «فيستا»، بما في ذلك آسيا، التي شهدت نمواً بـ80 % في ساعات الطيران على أساس سنوي، والشرق الأوسط، حيث زادت ساعات الطيران بـ62 %.

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