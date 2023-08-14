موسم سياحي صيفي يفوق التوقعات في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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يشهد القطاع الفندقي في رأس الخيمة زخماً كبيراً من الأسواق الدولية في منافسة كبيرة مع السوقين المحلي والخليجي، في الموسم الصيفي، الذي وصفه مديرو الفنادق والمنتجعات بالإمارة بالموسم النشط، في ظل الطلب الكبير على حجوزات الغرف بمختلف درجاتها، في ظل تدفق المسافرين إليها من مختلف الأسواق العالمية.

وأكد راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، مواصلة تطوير العروض السياحية التي تقدمها رأس الخيمة واستحداث تجارب متنوعة وملهمة للجميع، في ظل النتائج الكبيرة التي حققها القطاع السياحي في الإمارة في النصف الأول من العام الجاري، وما زال لدينا طموحات كبيرة ونحن على ثقة بأننا سنتجاوز أهدافنا لسنة 2023، مؤكداً أن إطلاق الحملة الصيفية الرقمية الجديدة «احصل على المزيد» حقق أكثر من 500 مليون انطباع وأكثر من 2.5 مليون نقرة، متجاوزة المعايير المتعارف عليها في القطاع.

وأشار إلى أن انتعاش السياحة الدولية يمثل أكثر من 52 % من جميع زوار الوجهة، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية مع مجموعة «إف تي آي»، إحدى شركات تنظيم الرحلات السياحية الخارجية الرائدة في أوروبا لزيادة أعداد السياح القادمين من ألمانيا إلى الإمارة وزيادة عدد الزيارات من أحد أكبر خمسة أسواق عالمية للسياح في الإمارة، كان له الأثر الكبير في تسجيل الإمارة أعلى مستوى نصف سنوي لسنة 2023 مقارنة بالعام الماضي في استقطاب عدد الزوار، إضافة لاستضافة رأس الخيمة، العديد من البطولات العالمية، ومنها بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة التي تستضيفها المنطقة المرة الأولى، وبمشاركة 32 منتخباً عالمياً وتنطلق البطولة أكتوبر المقبل، وتسهم في إعطاء دفعة ناجحة لجذب الأسواق الدولية لمجموعات الحوافز ذات الإقامات الطويلة، ما يمهد الطريق للنمو المستمر في سنة 2023 وما بعدها.

وأكد أحمد النواوي المدير العام لمنتجع ريكسوس باب البحر بجزيرة المرجان رأس الخيمة، أن الموسم الصيفي يشهد منافسة كبيرة من الأسواق الدولية في حجوزات الغرف في المنتجع بمعدل يصل إلى 65 % من الحجوزات، في أيام الأسبوع مقارنة بالأسواق المحلية، إذ تتغير تلك المؤشرات مع عطلة نهاية الأسبوع في ظل الحجوزات القصيرة من السوقين المحلي والخليجي والتي تأتي في اللحظات الأخيرة، مؤكداً أن الموسم الصيفي في رأس الخيمة أصبح منافساً لمواسم العام بفضل تعدد الأنشطة الترفيهية والبرامج التي يطلقها المنتجع، ومن المتوقع أن يواصل المنتجع تحقيق نتائج إيجابية، في ظل الخدمات التي يقدمها في جميع المرافق والمطاعم من دون إضافة تكاليف إلى قيمة الحجوزات المسبقة، ما يسهم في دفع عجلة السياحة في إمارة الطبيعة الخلابة وتعزيز مكانتها وجهة للمستقبل.

وقال محمود سفاريني مدير إدارة المبيعات والتسويق بمنتجع موفنبيك جزيرة المرجان: يشهد المنتجع في الموسم الصيفي حركة سياحية متميزة نتيجة لارتفاع حجوزات الغرف من الأسواق الدولية والمحلية والخليجية، ويسعدنا أن نرى النتائج الإيجابية في معدلات الإشغال منذ بدء العام، وكلنا ثقة بأننا سنحظى بموسم صيفي ناجح، في ظل عروضنا وباقاتنا الترويجية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات ضيوفنا من مختلف أنحاء العالم، ويقدم المنتجع عروضاً وباقات خاصة تشمل جميع أنواع الغرف بالإطلالات كافة والبالغ عددها 418 غرفة متنوعة المساحات والفئات، فيقدم المنتجع أجواء عائلية متميزة على الواجهة البحرية إضافة إلى نادي الأطفال ستارفيش المجهز بالكامل لتوفير أجواء سعيدة تجمع أفراد العائلة.

وأكد محمد محمود المدير العام لمنتجع وسبا انتركونتننتال رأس الخيمة ميناء العرب، أن الموسم الصيفي يشهد زخماً كبيراً من الأسواق الدولية على الحجوزات الطويلة بمعدل يصل إلى 70 % مقارنة بالأسواق المحلية التي ترتفع وتيرتها مع نهاية الأسبوع، مؤكداً أن العروض التي يطرحها القطاع الفندقي في رأس الخيمة أسهمت بشكل كبير في جذب أعداد كبيرة من الأسواق العالمية وخاصة الأوروبية، ونسعى إلى استقطاب المزيد من السياح والزوار لقضاء إجازة الصيف لدينا، والاستمتاع بمرافق المنتجع المتنوعة، وخوض تجارب مثالية باستخدام المرافق والمطاعم التي تلبي متطلبات أفراد العائلة كافة، في ظل الأسعار التنافسية التي نطرحها والتي ستسهم في تحقق مزيد من الإشغالات المرتفعة في عطلة الصيف من العام الجاري.

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