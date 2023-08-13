241500 رحلة شغّلتها الناقلات الوطنية في 7 أشهر

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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شغّلت الناقلات الوطنية؛ طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية أبوظبي، نحو 241500 رحلة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، بنمو 29.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي وصل فيه عدد الرحلات إلى 186400 رحلة، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.

بيانات

وكشفت البيانات أن حركة الطيران خلال يوليو الماضي كانت الأنشط منذ بداية العام الجاري، حيث شغلت الناقلات نحو 38.11 ألف رحلة، بينما شغلت الناقلات 35.23 ألف رحلة خلال شهر يونيو، و35.15 ألف رحلة خلال مايو، و34.1 ألف رحلة خلال أبريل، و34.3 ألف رحلة في مارس، و30.6 ألف رحلة في فبراير، و33.9 ألف رحلة يناير الماضي.

وأظهرت البيانات أن طيران الإمارات شغلت خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضي 94433 رحلة بنمو 25.7 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي التي شغلت فيها الناقلة 75087 رحلة. وبحلول 31 مارس الماضي، كان أسطول طيران الإمارات المكون من 260 طائرة يغطي أكثر من 150 وجهة عبر القارات الست، بما في ذلك تسع مدن يخدمها أسطول طائرات الشحن فقط.

وجهات

وشغّلت «فلاي دبي» خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 61.8 ألف رحلة إلى نحو 120 وجهة في أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، حيث يضم أسطول الشركة حالياً 79 طائرة حديثة، وتعتزم الناقلة استئجار 4 طائرات لتعزيز سعتها المقعدية وتلبية الطلب المتنامي على السفر.

ونجحت الناقلات الوطنية في التفوق على العديد من نظرائها إقليمياً وعالمياً من حيث عدد الرحلات والوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحليق نحو آفاق جديدة من النمو، بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات بعد التعافي من تداعيات الجائحة، وواصلت توسيع وجهاتها أمام المسافرين منذ انطلاق العام الحالي، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات بوصفها وجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهّلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.

كما تواصل الناقلات الوطنية، منذ بداية العام الجاري، تعزيز شبكة رحلاتها من خلال زيادة الرحلات الأسبوعية وإطلاق وجهات جديدة، مع تسجيل نمو قياسي في عدد المسافرين عبر مطارات الدولة العام الماضي، وتوقعات العودة لمستويات ما قبل الجائحة في الحركة الجوية.

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