أبوظبي تحفّز السياحة بخفض وإلغاء رسوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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عدلت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الرسوم الحكومية المطبقة على المنشآت الفندقية في الإمارة، في إطار الجهود المتواصلة لتشجيع الاستثمار في قطاع الضيافة والسياحة، وترسيخ الإمارة وجهة سياحية ترفيهية رائدة.

وتسري التعديلات من أول سبتمبر المقبل، وذلك بناءً على توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لتشجيع السياح والزوار على الاستمتاع بما توفره الإمارة من معالم ومرافق عالمية المستوى، بما يشكل داعماً أساسياً لقطاع الضيافة المزدهر.

وتنص التعديلات على خفض الرسم السياحي من 6 إلى 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل، وإلغاء رسم البلدية البالغ 15 درهماً للغرفة في الليلة، وإلغاء الرسم السياحي 6%، ورسم البلدية 4% المطبق على مطاعم الفنادق، والاستمرار في تحصيل رسم البلدية 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل.

وتواصل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جهودها لرفع معايير قطاعي السياحة والثقافة في الإمارة، بإطلاق الأنشطة والمبادرات التي تشجع النمو المستدام على المدى الطويل، إلى جانب توفيرها مجموعة متنوعة من العروض والخدمات التي تلبّي اهتمامات مختلف شرائح الزوار والسياح وتطلعاتهم.

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