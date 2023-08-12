الاتحاد للطيران.. أوركسترا مظلية تعزف «المهمة المستحيلة» فوق السحاب

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن فيديو يوثّق لقطات من خلف الكواليس لعمل مثير احتفالاً بتعاونها مع شركة باراماونت بيكتشرز.

وتم إطلاق الفيديو الذي شاهده الملايين على قنوات التواصل الاجتماعي لشركة الطيران احتفالاً بإطلاق فيلم «المهمة: مستحيلة - الحساب الميت الجزء الأول» في دور السينما العالمية.

في الفيديو المليء بالإثارة والتشويق، قامت الاتحاد للطيران بحيلة فريدة من نوعها؛ فبالتعاون مع باراماونت، نجحت الاتحاد بتشكيل أوركسترا القفز بالمظلات، والتي قام أعضاؤها بعزف موسيقى الفيلم الشهيرة في الأجواء أثناء قفزهم بالمظلة عن ارتفاع 13000 قدم بسرعة 120 ميلاً في الساعة.

تحقيق المهمة

لتحقيق هدفها، كان على الاتحاد للطيران فعل المستحيل والعثور على موسيقيين موهوبين يتمتعون بمهارة القفز بالمظلات.

استغرقت المهمة أسابيع من التحضير، وبدأت بإعطاء كل موسيقي الجزء الخاص به من الموسيقى للتدرّب عليه وحفظه ليكون قادراً على العزف بشكل مثالي أثناء القفز بالمظلة. كما تمّ تعليق كل من الآلات الموسيقية بطريقة تضمن قدرة الموسيقي على لعب الموسيقى بأمان وسحب المظلة في الوقت المحدد.

وانضم إلى الأوركسترا مصور سينمائي محترف في القفز بالمظلات لتوثيق المهمة بأكملها عند كل قفزة، بما في ذلك اللقطات الجماعية، حيث تؤثر كل آلة على سرعة سقوط الموسيقيين، وكانت السلامة دائماً في قمة الأولويات طيلة تنفيذ العمل.

لكن ساعات التدريب الطويلة والإعداد أتت بثمارها. وتمكّنت الاتحاد من تشكيل أوركسترا مستحيلة خاصة بها لتأكد للعالم أجمع بأنها شركة طيران تتخطى الحدود وتقدّم تجارب مذهلة لضيوفها.

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