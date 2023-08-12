«إياتا»: انتعاش السفر الجوي في يونيو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن استمرار تعافي قطاع السفر الجوي في يونيو 2023 مع ارتفاع حركة السفر الجوي (ويقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) في يونيو 2023 بنحو 31.0% مقارنة بشهر يونيو 2022.

وعلى المستوى العالمي، سجل إجمالي حركة المسافرين لعام 2023 نحو 94.2% من المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد 19 في 2019، وارتفع إجمالي حركة المسافرين في النصف الأول 47.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة 29.2% مقارنة مع يونيو من العام الماضي، وزادت السعة 25.9%، وعامل الحمولة 2.0 نقطة مئوية إلى 79.8%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز