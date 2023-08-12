801 مليون درهم أرباح العربية للطيران في 6 شهور بزيادة 78 %

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائج مالية وتشغيلية قياسية خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري، حيث واصلت الشركة أداءها القوي في تحقيق استراتيجية نمو ناجحة.

وخلال النصف الأول، سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 801 مليون درهم، بزيادة 78 % مقارنة مع 451 مليون درهم تم تسجيلها في النصف الأول 2022. وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الشركة 2.82 مليار درهم، بارتفاع 26 % مقارنة مع 2.24 مليار درهم تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 7.7 ملايين مسافر في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو الماضيين انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع، بارتفاع 47 % مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

وسجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 459 مليون درهم خلال الربع الثاني المنتهي بتاريخ 30 يونيو، بزيادة 187 % مقارنة مع 160 مليون درهم سجلتها الشركة في الفترة نفسها من العام السابق. وتضمن صافي ربح الربع الثاني استحقاقات استثنائية لمرة واحدة تلقتها الشركة من أحد مورديها.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري بـ25 % مع استمرار الطلب القوي على السفر الجوي، حيث بلغت 1.39 مليار درهم مقارنة مع 1.11 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. وقدمت «العربية للطيران» خدماتها لأكثر من 3.8 ملايين مسافر خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع، بارتفاع 37 % مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي. ووصل معدل إشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة إلى 76 %.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «يعكس الأداء القوي الذي سجلته «العربية للطيران» خلال الربع الثاني من هذا العام مدى فعالية نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة. وقد استمر الأداء القوي الذي شهده الربع الأول خلال الربع الثاني»، مشيراً إلى «ثبات استراتيجية النمو التي نتبعها وتميز عملياتنا التشغيلية».

وأضاف: واصلت «العربية للطيران» خلال النصف الأول من هذا العام تنفيذ خطتها التوسعية من خلال تعزيز حجم الأسطول وإضافة وجهات جديدة، فضلاً عن تكثيف عدد الرحلات من جميع مراكز عمليات الشركة.

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