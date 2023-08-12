مطار دبي يحتفظ بالصدارة عالمياً في أغسطس

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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احتفظ مطار دبي الدولي بمرتبة الصدارة عالمياً، باحتسابه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في العالم في شهر أغسطس الجاري، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران. وتجاوز مجمل عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، 4.96 ملايين مقعد الشهر الجاري مقابل 4.09 ملايين مقعد مجدول في أغسطس من العام الماضي وبنمو 21.2%، في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة مقارنة بمستويات العام الماضي.



وتفوق «دبي الدولي» على مطار لندن هيثرو بفارق يزيد على 830 ألف مقعد مجدول على الرحلات الدولية، حيث حل مطار هيثرو ثانياً بنحو 4.1 ملايين مقعد، ويليه مطار أمستردام في هولندا بنحو 3.45 ملايين مقعد، فيما حل مطار باريس الدولي في المركز الرابع بـ3.43 ملايين مقعد.

وواصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في مجمل السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأمريكي الذي سجل 5.5 ملايين مقعد مجدول في أغسطس الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.6 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل في المركز الثالث، تلاه مطار «دالاس فورت ورث الدولي» الذي سجل 4.4 ملايين مقعد، فيما حل «لندن هيثرو» في المركز الخامس.

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