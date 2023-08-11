تعديل الرسوم الحكومية للمنشآت الفندقية في أبوظبي

المصدر: البيان

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عدَّلت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الرسوم الحكومية المطبَّقة على المنشآت الفندقية في الإمارة، في إطار الجهود المتواصلة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لتشجيع الاستثمار في قطاع الفنادق في الإمارة.

وأوضحت أن مفعول التعديلات الجديدة على الرسوم الفندقية يسري بدءاً من 1 سبتمبر 2023، مشيرةً إلى أنها تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً سياحيةً وثقافيةً رائدة، وتشكِّل داعماً أساسياً لقطاع الضيافة المزدهر.

وتنصُّ هذه التعديلات على خفض الرسم السياحي من 6% إلى 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل، وإلغاء رسم البلدية البالغ 15 درهماً للغرفة في الليلة، وإلغاء الرسم السياحي بنسبة 6%، ورسم البلدية بنسبة 4% المُطبَّق على مطاعم الفنادق، والاستمرار في تحصيل رسم البلدية بنسبة 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل.

وتواصل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جهودها لرفع معايير قطاعي السياحة والثقافة في الإمارة، بإطلاق الأنشطة والمبادرات التي تشجِّع النموَّ المُستدام على المدى الطويل، إلى جانب توفيرها مجموعة متنوِّعة من العروض والخدمات التي تلبّي اهتمامات مختلف شرائح الزوّار والسيّاح وتطلُّعاتهم.

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