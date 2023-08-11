وزير كازاخستاني: نتطلع للاستفادة من تجربة الإمارات في السياحة

المصدر: وام

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أكد أولاروف أشكات، وزير الثقافة والرياضة الكازاخستاني، حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع دولة الإمارات خاصة في القطاعات المهمة للبلدين ومنها المجال الثقافي، والسعي لتعزيز الاستثمارات المشتركة.

وأشار - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» - إلى أن الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان تمثل نموذجاً لما يمكن أن ينجزه البلدان مستقبلا على مستوى المشاريع المستقبلية.

وقال: «الإمارات ستكون دائماً شريكاً مهماً لنا، وسنكون مستعدين لتقديم الدعم وأوجه التسهيلات المختلفة للمستثمرين الإماراتيين لضمان تنمية مجالات التعاون القائمة».

ونوه، في هذا الصدد، بافتتاح مشروع «أبوظبي بلازا» في الاستانا، مؤكداً أنه شكَّل إضافة مهمة للعاصمة الكازاخية وبات ضمن أحد أشهر معالمها.

ويعد «أبوظبي بلازا» مجمعاً ضخماً يضم برجاً تجارياً وسكنياً في قلب العاصمة أستانا ويضم مرافق سكنية وتجارية، ويشمل فندقاً من فئة الـ4 نجوم و400 موقف لنزلاء المركز التجاري ونزلاء الفندق وموظفي الأبراج المكتبية.

وقال: «نتطلع للاستفادة من تجربة دولة الإمارات في السياحة والتنمية، ونعمل على إضافة المزيد من المرافق الحيوية والمنتجعات إلى قائمة مناطق الجذب في كازاخستان التي تضم حاليا العديد منها مثل أعلى مبنى على شكل خيمة في العالم، وأحد أبرز المساجد في المنطقة، والعديد من الحدائق الوطنية».

وأوضح أن كازاخستان بدأت في التعافي من تأثيرات جائحة كوفيد-19 خصوصاً على مستوى أعداد الرحلات من وإلى مدنها، مشدداً على أنهم يستهدفون مضاعفة أعداد السياحة خلال العامين المقبلين لتصل إلى 4 ملايين سائح دولي و11 مليون سائح محلي.

وقال إن العاصمة الكازاخستانية باتت وجهة مناسبة للاستثمار خصوصاً في قطاع السياحة والضيافة والترفيه، مشيراً إلى أن حزم المشاريع الحكومية على مستوى الطرق والبنية التحتية والمنشآت الخدمية جعل المدينة مهيئة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.

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