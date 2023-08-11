801 مليون درهم أرباح العربية للطيران النصفية

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائج مالية وتشغيلية قياسية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023، حيث واصلت الشركة أداءها القوي في تحقيق استراتيجية نمو ناجحة.

وخلال النصف الأول، سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 801 مليون درهم، بزيادة نسبتها 78% مقارنة مع 451 مليون درهم تم تسجيلها في النصف الأول 2022. وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الشركة 2.82 مليار درهم، بارتفاع نسبته 26% مقارنة مع 2.24 مليار درهم تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 7.7 ملايين مسافر في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2023 انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع، بارتفاع نسبته 47% مقارنة مع النصف الاول من العام الماضي. وبلغ معدل إشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة –81%.

صافي الأرباح

وسجلت «العربية للطيران» أرباحا صافية بلغت 459 مليون درهم خلال الربع الثاني المنتهي بتاريخ 30 يونيو، بزيادة نسبتها 187% مقارنة مع 160 مليون درهم سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام السابق. وتضمن صافي ربح الربع الثاني استحقاقات استثنائية لمرة واحدة تلقتها الشركة من احدى مورديها.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 25% مع استمرار الطلب القوي على السفر الجوي حيث بلغت 1.39 مليار درهم مقارنة مع 1.11 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. وقدمت «العربية للطيران» خدماتها لأكثر من 3.8 ملايين مسافر خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2023 انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع، بارتفاع نسبته 37% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي. ووصل معدل إشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة الى 76%.

أداء قوي

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»:«يعكس الأداء القوي الذي سجلته»العربية للطيران«خلال الربع الثاني من هذا العام مدى فعالية نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة. وقد أستمر الأداء القوي الذي شهده الربع الأول خلال الربع الثاني مشيراً إلى ثبات استراتيجية النمو التي نتبعها وتميز عملياتنا التشغيلية. ويواصل فريق العمل جهودهم في تحقيق الزخم المستدام لتحقيق النمو الى جانب تقديم خدمات مبتكرة وقيمة استثنائية لعملائنا».

وأضاف: «واصلت «العربية للطيران» خلال النصف الأول من هذا العام تنفيذ خطتها التوسيعية من خلال تعزيز حجم الأسطول وإضافة وجهات جديدة فضلا عن تكثيف عدد الرحلات من جميع مراكز عمليات الشركة. وتساهم استراتيجيتنا للنمو في تعزيز شبكة وجهاتنا مع ضمان تقديم فرص جديدة للسفر الجوي لقاعدة عملائنا».

واختتم قائلاً: رغم استمرار التحديات الاقتصادية والمتغيرات الجيوسياسية العالمية، لايزال تركيزنا على زيادة هامش الربح وتعزيز الكفاءة التشغيلية على نطاق جميع اعمالنا فضلا عن التدابير المالية التي اعتمدتها ادارة الشركة للحد من التكاليف التشغيلية. ونحن على ثقة من قدرتنا في تحقيق نمو ايجابي مع التزامنا الدائم بتقديم أفضل خيارات السفر الجوي الموثوقة والمدفوعة بالقيمة المضافة.

إضافات

وخلال النصف الأول، أضافت»العربية للطيران«3 طائرات جديدة إلى أسطولها الحديث، ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة إلى71 طائرة من طراز ايرباص A320 و A321. وخلال الفترة نفسها نجحت المجموعة من توسيع شبكة وجهاتها عبر إطلاق 18 وجهة جديدة من مراكز عملياتها في دولة الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان. وفي مارس، حصدت الشركة على جائزة»أفضل شركة طيران اقتصادي للعام«خلال حفل توزيع جوائز» أفييشن أتشيفمنت 2023».

ووفقاً لالتزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية، نظمت العربية للطيران أحدث مبادرتها للمسؤولية الاجتماعية للشركات»نحو مستقبل أكثر استدامة«بهدف تعزيز روح العمل الجماعي وترك تأثير إيجابي على البيئة المحلية. واضافة إلى ذلك، واصل مشروع»سحاب الخير«أحدى مبادرات»العربية للطيران" للتنمية المجتمعية من إحداث تأثير أوسع نطاقا لخدمة المجتمعات المحرومة في العالم. فمن خلال مبادرات وشراكات متنوعة، تواصل الشركة تحقيق الفارق المنشود في المجتمع.

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