4000 طائرة بدون طيار مسجلة في دبي بنهاية النصف الأول

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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بلغ عدد الطائرات بدون طيار المسجلة في دبي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 4000 طائرة للأغراض الشخصية والتجارية بحسب بيانات هيئة دبي للطيران المدني.

وأكدت الهيئة في تصريحات خاصة لـ «البيان»: «أن دبي سباقة عالمياً في تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار التي شهدت تطوراً كبيراً منذ عام 2015 عندما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم (7) بشأن «سلامة وأمن أجواء دبي»، والذي قامت بناءً عليه هيئة دبي للطيران المدني بإصدار خدمة إلكترونية لتنظيم تسجيل الطائرات بدون طيار للمستخدمين من الأفراد والشركات».

وأظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني أن استخدام الطائرات بدون طيار في دبي يتركز على قطاعات رئيسية أهمها التصوير الجوي والتفتيش والمراقبة والمسح الجغرافي والمساعدات الإنسانية والخدمات الحكومية والعمليات الصناعية والبنية التحتية والتعدين والنفط والغاز، والعروض الجوية والرياضات الجوية والاستخدام الأمني وخدمات التوصيل والصيانة.

وأكدت الهيئة أنه تزامناً مع النمو العالمي في أسواق الطائرات بدون طيار نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على التراخيص الخاصة بالطائرات بدون طيار في دبي، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مع استمرار نمو استخدامات أنظمة الطائرات بدون طيار من قبل القطاع الحكومي والخاص.

وقالت الهيئة: «هذا التقدم والنجاح في الاستخدام الشخصي والتجاري لنظم الطائرات بدون طيار في دبي اعتمد على تشريعات تنظم استخدامها، خاصة بعد صدور القانون رقم (4) لعام 2020م بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار، والذي يبين كيفية تنظيم الأنشطة المتعلقة بها».

وأسست دبي قواعد تنظيم عمليات تشغيل نظام متكامل للطائرات بدون طيار بما يعزز دورها الاقتصادي المتنامي. وتواصل الهيئة باستمرار مراجعة الأنشطة التشغيلية للطائرات بدون طيار، في إطار الوصول إلى أفضل الممارسات والمعايير مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية على مستوى العالم.

تسجيل

وبمجرد شراء الطائرة بدون طيار، فإنه يجب على المستخدم استكمال إجراءات التسجيل في إمارة دبي، من خلال موقع هيئة دبي للطيران المدني الإلكتروني www.dcaa.gov.ae حيث تقوم الهيئة بمراجعة وتقييم جميع الطلبات وإصدار شهادة تسجيل الطائرة بدون طيار.

وبعد إنجاز مكون القاعدة التشريعية بإصدار قانون تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي سيتم التقدم في تنفيذ المكونات الأخرى المتمثلة في بناء نظام إدارة الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، وبناء المخطط الرئيسي للبنية التحتية لمطارات ومحطات ومواقع الخدمة الأرضية والجوية. ثم تطوير المنصة الذكية المتكاملة للخدمات التي تقدم خدمات تشمل جميع استخدامات المجال الجوي المحلي للطائرات بدون طيار ومنح التراخيص وإصدار شهادات عدم الممانعة من الجهات الحكومية المعنية لتوفير الخدمات الجوية لنظم الطائرات بدون طيار، وحوكمة استخدامها لضمان الأمن والسلامة وعدم التأثير على كفاءة وسعة المجال الجوي للإمارة الخاص بالطيران المدني.

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