«دناتا للسفريات» تفتتح متجراً ثانياً في الشارقة لتلبية الطلب المتنامي

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت «دناتا للسفريات»، متجراً ثانياً في الشارقة، لتلبية الطلب المتنامي على خدماتها الشاملة.

ويقع المتجر الجديد في سيتي سنتر الزاهية، ويرحب أحدث متاجر«دناتا للسفريات» بعملائه حالياً، حيث يقدم فريق من ذوي الخبرة للمتسوقين كل ما يحتاجون إليه من خدمات السفر، بما في ذلك الإقامة الفندقية المحلية أو البرامج الشاملة والرحلات الجوية والفنادق وبرامج العطلات، وتأمين السفر والجولات والمعالم السياحية والتنقلات وغيرها.

وقالت ميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»: «نشهد نمواً في الطلب على الحجوزات عبر متاجرنا، حيث يسعى المسافرون في الإمارات إلى تعزيز عملية الحجز بالاستفادة من معلومات وخبرات أفراد فريقنا ذوي الكفاءة والاطلاع. ويمكننا عبر منافذ مبيعاتنا داخل الدولة حجز جميع متطلبات العملاء في مكان واحد مريح. كما يمكننا اقتراح برامج تناسب احتياجاتهم والتأكد من مواكبة أحدث عروضنا الحصرية والقيمة المضافة عبر مجموعة من المنتجعات الرائعة في جميع أنحاء العالم».

وأضافت ميرة كتيت بقولها: «نعمل على تعزيز حضور دناتا للسفريات في الشارقة. وقد شهدنا نمواً متواصلاً في الطلب على مر السنين لتوسيع تواجدنا في المناطق الشمالية».

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