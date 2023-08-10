خدمات وتسهيلات من جمارك دبي للمسافرين خلال موسم العودة من الإجازات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمارك دبي اتخاذها جميع الاستعدادات لتسهيل الإجراءات وتسريع حركة المسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي خلال موسم العودة من الإجازات الصيفية، وفي هذا الشأن اتخذت إدارة عمليات المسافرين في الدائرة العديد من الإجراءات منها زيادة أعداد ضباط التفتيش لكل مناوبة، حيث يصل إجمالي أعداد المفتشين في الإدارة إلى 840 مفتشاً كما تم تخصيص 77 جهازاً لفحص الحقائب موزعة بنحو 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش

وهناك أيضاً الاتصال والتواصل ما بين الكادر المناوب ومديري المباني وقادة الفرق تكون على أهبتها على مدار الساعة لتجاوز أي عقبات قد تواجههم أثناء فترة المناوبة، فضلاً عن القيام بالزيارات الميدانية لمواقع العمل من قبل مديري المباني ومديري التفتيش وقادة الفرق للاطلاع على سير العمل والتنسيق الكامل مع الشركاء الاستراتيجيين وذلك في أيام الأعياد والمناسبات والإجازات والعطلات والمواسم والفعاليات السنوية بشكل عام حيث تتزايد أعداد المسافرين بشكل مضاعف.

وقال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي: «تولي جمارك دبي أهمية قصوى في تطوير خدمات ذكية ومبتكرة، لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى الدولة بما يحقق سعادتهم، وتمنح انطباعاً مميزاً أن دبي عاصمة السياحة العالمية، كما تدعم إجراءات جمارك دبي المبتكرة خطط مطار دبي الدولي في الحفاظ على مكانته الرائدة والمرموقة كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم».

وأشار إلى أن تحديث برنامج «الإفصاح المبكر الذكي iDeclare» له أهمية خاصة للتسهيل على القادمين حيث يتيح التطبيق للقادمين إلى دبي الإفصاح المسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر.

وتوفر جمارك دبي عبر موقعها الإلكتروني www.dubaicustoms.gov.ae الدليل الجمركي للمسافرين يتضمن تعريفهم بالأمتعة التي يصرح بها عند السفر، والمواد الممنوعة، والأمتعة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية.

وكشف الدليل عن المواد المصرح بدخولها والمعفاة من الرسوم الجمركية في المطار، إذ يسمح بإدخال الهدايا التي لا تزيد قيمتها على 3000 درهم، والسجائر على أن يكون عددها 400 سيجارة أو 50 سيجاراً أو 500 غرام من التوباكو، وما يزيد على تلك الكمية يجب تحصيل الرسوم الجمركية عليه، ويتوجب على جميع المسافرين البالغين 18 سنة فما فوق القادمين أو المغادرين من وإلى الإمارات الإفصاح لمفتش الجمارك عما بحوزتهم من مبالغ نقدية أو شيكات وسندات إذنية وأوامر الدفع أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة تفوق 60000 درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية في نقطة التفتيش الجمركي، أما المسافرون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة فما دون فيضاف ما بحوزتهم من أموال إلى الحد المسموح به لولي أمرهم أو مرافقهم.

وللإعفاء من الرسوم الجمركية، يجب أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات محدودة غير تجارية، وألا يكون المسافر من العاملين في تجارة المواد التي بحوزته، وتفرض الرسوم الجمركية على الكميات والقيم الزائدة التي ترد مع المسافر.

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