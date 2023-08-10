«الاتحاد للطيران» تعزز جدول عملياتها بوجهات جديدة

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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كشفت الاتحاد للطيران، عن خطة طموحة لتطوير شبكة وجهاتها تفتح لها المجال للتوسع المستدام مع تعزيز روابط أبوظبي بالأسواق العالمية. وتم تعديل الجداول الزمنية لبعض الرحلات المغادرة من أبوظبي لتكون في الساعة الثانية من بعد الظهر، ما سيمنح المسافرين والزوار فرصة الاستمتاع بإقامتهم الفندقية وزيارة المعالم السياحية في أبوظبي حتى وقت تسجيل المغادرة.. ويعزز هذا النهج تجربة السفر الشاملة مع زيادة الاستمتاع بعروض أبوظبي.

وأعلنت الاتحاد في وقت سابق إطلاق 9 وجهات جديدة، وهي مالقة وميكونوس ولشبونة وكولكاتا وسانت بطرسبرغ ودوسلدورف وكوبنهاجن وأوساكا وبوسطن.. إلى جانب خطين جديدين إلى شبه القارة الهندية، كوزيكود وتريفاندرم تم الإعلان عنهما خلال هذا الأسبوع على أن تبدأ تشغيل الرحلات في يناير 2024.

ومن المقرر إضافة 5 رحلات أسبوعية إلى القاهرة ليصبح عدد الرحلات 3 رحلات يومية إلى العاصمة المصرية اعتباراً من أول يناير المقبل، وكذلك إضافة سبع رحلات أسبوعية إلى كولومبو منها ثلاث رحلات اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، وأربع رحلات اعتباراً من الأول من يناير المقبل، مما يعزز خيارات السفر إلى هذه الوجهة، فضلاً عن إضافة 7 رحلات أسبوعية إلى جزر المالديف، منها ثلاث رحلات اعتباراً من أول ديسمبر و4 رحلات اعتباراً من أول يناير المقبل.

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