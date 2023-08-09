أفراد طاقم طيران الإمارات يتجاوزون 20 ألفاً

المصدر: دبي - البيان

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تجاوزت أعداد أفراد طاقم طيران الإمارات للخدمات الجوية 20 ألفاً، وتواصل الناقلة جهود التوظيف عبر العالم لتلبية مسار النمو حسب الخطط المقررة. ونظمت طيران الإمارات منذ عام 2022 حملات توظيف في 340 مدينة عبر القارات الست، ما يعكس تنوع فريق طاقم الطائرة والوجهات التي تخدمها.

وخضع الزي الموحد لطاقم طيران الإمارات، الذي لا يمكن أن تخطئه العين، لأربعة تحولات خلال العقود الماضية، بما في ذلك تصميم للأسطورة الإسباني باكو رابان في عام 1997. وحافظت الناقلة باستمرار على اللون البيج الشهير، وظلت التعديلات الحديثة الدقيقة وفيّة للأسلوب الأنيق والكلاسيكي الذي ميز الزي الرسمي على مر السنين.

الخدمة الطويلة

وهناك اثنان من أفراد طاقم الطائرة الذين ارتدوا الزي الرسمي بمختلف تعديلاته، هما الأطول خدمة في طيران الإمارات: مدير طاقم (بيرسر Purser) إماراتي التحق بالعمل في عام 1987، ومضيفة الأطول في الخدمة التحقت بالعمل في عام 1994.

وقال موسى مبارك، مدير الطاقم الأطول خدمةً في طيران الإمارات: «سافرت طوال 36 عاماً على أكثر من 3500 رحلة. ولا أزال بعد كل هذه السنوات متحمساً لأداء واجبي على متن الطائرة. إن إرشاد زملائي في الطاقم والعمل كسفير لطيران الإمارات وبلدي هو أكثر ما أفتخر به. لقد استمتعتُ بمهنة ناجحة وتجارب لا تصدق على مدى سنين كثيرة وجمعت كنزاً من الذكريات المذهلة تجسّد ما أحبه تماماً».

طاقم متنوع

ووسط فريق متنوع ينحدر أفراده من أكثر من 140 جنسية، ومع 130 لغة، وبيئة عمل على ارتفاع 38 ألف قدم، ومدن مختلفة كل أسبوع، تستمر الجاذبية والطبيعة المتغيرة باستمرار للوظيفة في احتضان أفراد طاقم طيران الإمارات لأداء واجباتهم على الوجه الأكمل.

ولا يزال الآلاف من أفراد الطاقم يعيشون قصة نجاح طيران الإمارات. فهناك أكثر من 4000 في الخدمة ما بين 5-9 سنوات، ونحو 3000 في الخدمة ما بين 10-14 سنة، وأكثر من 1500 يخدمون منذ ما بين 15-19 سنة، ونحو 400 من أفراد الطاقم اجتازوا 20 عاماً في الخدمة. ويعمل ثلاثة من أفراد الطاقم مع طيران الإمارات منذ أكثر من 30 عاماً.

وتشمل فرص التقدم الوظيفي لطاقم المقصورة الترقية إلى مقصورة أعلى، أو الإشراف على المقصورة أو التدريب أو إدارة الطاقم. ويعمل لدى الناقلة حالياً أكثر من 1100 مدير ارتقوا وظيفياً من أفراد طاقم مبتدئين، وأكملوا بنجاح تدريبات وتقييمات صارمة لتحقيق المكانة المرموقة للإشراف على طاقم الطائرة. ويتوفر أمام الأفراد أيضاً فرص الالتحاق بأحدث البرامج التدريبية، ودورات لينكد-إن والتقدم لشغل وظائف أخرى شاغرة في مجموعة الإمارات.

كفاءات عالمية

وتنظم طيران الإمارات، وهي تمضي قدماً في مرحلة النمو التالية، حملات توظيف عالمية تغطي مئات المدن على مدار العام. فأفراد طاقم المقصورة يمثلون أسلوب حياة عالمي، حيث يعيشون في دبي، المدينة النابضة بالحياة والتي يعيش ويعمل فيها أفراد من 200 جنسية، وتشتهر بفنادقها ومطاعمها وأنشطتها الترفيهية، وبكونها واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم.

وتقدم طيران الإمارات لأفراد طاقم المقصورة راتباً جيداً معفى من الضرائب وبدلات طيران، ومكافآت مشاركة في الأرباح، وإقامة في الفنادق، ومصاريف توقف، وسفر بشروط ميسرة، وإجازة سنوية مدفوعة مع تذكرة مجانية، وسُكنى مفروشة، وتنقلات من وإلى العمل، ورعاية طبية ممتازة تشمل الأسنان، وتأميناً على الحياة وخدمات غسيل وكي الملابس وغيرها. كما يمكنهم الاستفادة من الخصم السخي على تذاكر السفر للأصدقاء والعائلة.

ويخضع جميع أفراد الطاقم الجدد لثمانية أسابيع من التدريبات المكثفة، في منشأة طيران الإمارات الحديثة في دبي وفق أعلى معايير الضيافة والسلامة وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى المهارات الحياتية التي يكتسبونها من خلال العمل وسط مجتمع متنوع أثناء تجربة وجهات وثقافات جديدة عبر شبكة طيران الإمارات، التي تغطي أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست.

يمكن للمهتمين بالانضمام إلى مجتمع طاقم طيران الإمارات الضغط هنا للاطلاع على متطلبات وبرنامج التدريب والفوائد والمزايا، وبرنامج حملات التوظيف العالمية وتقديم الطلبات.

الزي الموحّد

يمثل اللون البيج لزي طيران الإمارات يمثّل الرمال الذهبية بدولة الإمارات. أما وشاح طيران الإمارات البيج مع 7 طيات يمثّل الإمارات السبع التي تكوّن دولة الإمارات.

وتتطلّب صناعة الزي الرسمي لطاقم طيران الإمارات استخدام مليون و627 ألف متر من القماش و153 ألف كيلومتر من الخيوط ومليون و815 ألف زر.

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