8000 غرفة فندقية في جزيرة المرجان بحلول 2027

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

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ترسخ إمارة رأس الخيمة مكانتها المحلية والدولية كمركز رائد للاستثمار في قطاعي الضيافة والسياحة، وتعكس الاستثمارات المحلية والعالمية ثقة المستثمرين القوية في إمكانات رأس الخيمة والحوافز التي تقدمها، وتتمتع الإمارة باقتصاد متنوع، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

وفي إطار رؤيتها لاجتذاب 3 ملايين زائر بحلول عام 2030، تحرص الإمارة على تعزيز عروض الضيافة التي توفرها لزوارها من خلال تنفيذ 21 مشروعاً فندقياً جديداً لتلبية الطلب على خيارات الإقامة، مما سيضيف إلى طاقتها الاستيعابية 7183 غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2025، بنسبة نمو 80% مقارنة بالطاقة الاستيعابية الحالية.

وتتشكل الجزيرة الأيقونية من 4 جزر اصطناعية هي «النسيم، الكنز، الأفق، الأحلام» وتضم أكثر من 3 آلاف غرفة فندقية، إضافة لـ3 آلاف وحدة سكنية، وتشمل الخطط المستقبلية الوصول إلى 8 آلاف غرفة فندقية، و12 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2027، حيث تمثل الاستثمارات الإماراتية لـ«الدار» و«إعمار» و«دبي للاستثمارات» وأبوظبي الوطنية للفنادق، كشهادة ثقة بمتانة السوقين الفندقي والعقاري في رأس الخيمة، بما يعزز استدامة العوائد المالية التنافسية والأرباح للمستثمرين، وتسهم تلك الاستثمارات في تعزيز تنافسية السوق العقاري بالإمارة.

وتضم جزيرة المرجان حالياً 6 فنادق تقدم أعلى مستويات الضيافة، وتمثل الغرف الفندقية الحالية نسبة 37.5% من مجموع الغرف الفندقية في إمارة رأس الخيمة، منها فندق الموفنبيك بمجموع 418 غرفة فندقية، وراديسون 400 غرفة، وريكسوس باب البحر 715 غرفة، وهيلتون دبل تري 723 غرفة، وفندق هامبيتون 515 غرفة، ومنتج وسبا جزيرة المرجان 299 غرفة.

افتتاحات مستقبلية

وتشمل أول الافتتاحات المستقبلية للمشاريع في جزيرة المرجان فندق «الروف» خلال عام 2024، بمجموع 441 غرفة فندقية، ويعد المنتجع أول منشأة ضيافة لعلامة «روف للفنادق» في رأس الخيمة، ويجسد خطوة فارقة بتوفير تجارب الضيافة الأصيلة من «روف»، عبر وجهات جديدة داخل دولة الإمارات، وفي جميع أنحاء المنطقة.

ويسهم مشروع «دانة بيي» في إرساء معايير جديدة في جزيرة المرجان للاستثمار المربح في إمارة رأس الخيمة، حيث أعلنت دبي للاستثمار، عن بيع كامل المرحلة الأولى من مشروع دانة بيي، الذي تصل قيمته الاستثمارية إلى مليار درهم، وهو مجتمع شاطئي متكامل، وبدأت أعمال البناء والإنشاءات في المرحلة الأولى من المشروع، والمقرر أن يتم التسليم في الربع الأول من عام 2025، ويمتد على مساحة 90 ألف متر مربع مع 40 ألف متر مربع من الشواطئ، ويتضمن 188 فيلا، ويضم البرج السكني للمشروع 107 شقق، ويضم مشروع «دانة بيي» فندق جراند ميلينيوم، الذي يتضمن 300 غرفة والعديد من المرافق الترفيهية الشاطئية، ومن المتوقع إنجاز الأعمال الإنشائية في الفندق بحلول الربع الأول من عام 2026.

فرص النمو

ويأتي مشروع «منتجع وسبا لو ميريديان جزيرة المرجان» كأول مشروع لمجموعة ماريوت الدولية في الإمارة، ليضيف إلى قطاع الضيافة 350 غرفة فندقية والمقرر افتتاحه بحلول عام 2026.

ويسهم مشروع منتجع «وين جزيرة المرجان» بتكلفة 3.9 مليارات دولار، في الارتقاء بمكانة رأس الخيمة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، وينعكس الشكل المنحني لشاطئ الجزيرة في التكوين الهندسي لطابق البوديوم على غرار دور الأوبرا، مما يوفر إطلالات خلابة على الشاطئ والبحر والأفق، ويضم 1500 غرفة وجناح وفيلا فخمة، ومن المقرر افتتاح المشروع بحلول عام 2027.

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