«فوضى» في مطار «أورلي الفرنسي» تؤخر 10 آلاف مسافر

المصدر: باريس - وكالات

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أدى «عطل غير مسبوق» إلى «فوضى» و«تأخير كبير» في مواعيد الرحلات المغادرة في مطار أورلي الفرنسي، إثر عطل في نظام تسجيل أمتعة السفر.

هذا العطل «غير المسبوق» الناجم عن نظام المعلوماتية أثّر على نحو عشرة آلاف مسافر و40 رحلة، وقد لوحظ مع بدء العمليات فجراً في المحطة رقم 4 في ثاني أكبر مطار في فرنسا.

بعد حشد الفرق التقنية طوال النهار «استؤنف العمل في نظام فرز أمتعة السفر عند الساعة 18.50 بالتوقيت المحلي (16.50 ت غ) كما قالت مجموعة «مطارات باريس» ADP المشغلة للمطار.

وأضافت المجموعة أن «الركاب سيتمكنون من تسجيل أمتعتهم بشكل طبيعي للرحلات المقررة هذا المساء» موضحة أن «كل الرحلات تمكنت من المغادرة»، ولم يتم إلغاء أي رحلة.

وقال مصدر ملاحي إن الأمتعة «تم تسجيلها يدوياً بغالبيتها العظمى» ما أدى إلى «تكدس الكثير من الأمتعة مع مغادرة الركاب وليس الأمتعة».

وتكدست أمام مدخل المحطة 4 في مطار أورلي بعد الظهر مئات الحقائب على عربات خلف الأشرطة الأمنية. بعد ذلك بقليل، قام موظفو ADP وهم يرتدون سترات برتقالية بتحميلها في حافلات كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

تستقبل المحطة 4 في مطار أورلي الشركات التي تسير رحلات إلى مناطق فرنسا ما وراء البحار أو الخارج، خصوصاً المغرب.

أكد مارك روشيه مدير شركتي «اير كاراييب» و«فرنش بي» لوكالة فرانس برس أن طائرات المجموعتين أقلعت الخميس من دون أمتعة مسجلة في الشحن.

وأوضح أن هذا العطل الذي طرأ «خلال فترات الذروة في الإجازات الصيفية خلف الكثير من الفوضى وأن الرحلات تأخرت بين ساعة وثلاث ساعات عن موعد إقلاعها».

وتابع «لا يفترض أن يشل عطل على نظام الأمتعة مطاراً فرنسياً بأهمية أورلي».

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