13.5 ألف زائر من دول مجلس التعاون إلى اليابان في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت منظمة السياحة الوطنية اليابانية عن انتعاش ملحوظ في السياحة الوافدة إلى اليابان تصدرته دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى كسنغافورة وفيتنام والولايات المتحدة والمكسيك. وبناءً على الإحصائيات الأولية الصادرة عن وكالة خدمات الهجرة اليابانية، فقد شهدت اليابان في النصف الأول من هذا العام 2023 زيارة 13,537 مواطناً من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة مقاربة جداً لنسبة الزوار في العام 2019 والتي بلغت حينها 13,582 زائراً، ما يدل على أهمية اليابان كوجهة مفضلة للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد شهر يونيو استقبال اليابان أكثر من 2 مليون زائر دولي أي ما يعادل 72.0 % من أعداد الزوار من الشهر نفسه في العام 2019. وهذه هي المرة الأولى منذ شهر يناير 2020 التي تستقبل فيها اليابان مليوني زائر في شهر واحد فقط، في إشارة واضحة على انتعاش صناعة السياحة في البلاد.

وبلغ عدد الزائرين الدوليين لليابان خلال النصف الأول من العام الجاري 10,71 ملايين زائر، ما يعكس مرونة وانتعاش القطاع السياحة في اليابان ويسلط الضوء على جاذبية البلاد للمسافرين العالميين.

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