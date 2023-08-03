«الفطيم دي سي» تنجز تفتيش صيانة طائرة بعد 60 شهراً بالخدمة

المصدر: دبي - البيان

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أكملت شركة الفطيم دي سي للطيران، المتخصصة في خدمات طيران رجال الأعمال، بنجاح أول تفتيش صيانة لطائرة بومباردييه جلوبال 6000 تقضي 60 شهراً في الخدمة.

وخضعت الطائرة، المملوكة لعميل خاص، لأول تفتيش صيانة مكثف لها في حظيرة الفطيم دي سي للطيران، في مطار آل مكتوم الدولي، وكان تفتيش الصيانة هذا أكبر مشروع ينفذه فريق الشركة حتى الآن، حيث تضمن أكثر من 2000 ساعة عمل، شملت إدارة فريق العمل للعديد من التحديات اللوجستية بشكل محترف ورفيع المستوى، بدعم من شركاء محليين وأجانب.

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