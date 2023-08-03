551 مليون درهم أرباح «دبي لصناعات الطيران» النصفية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «دبي لصناعات الطيران» نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة والبنود الاستثنائية بنسبة 13% إلى 150.4 مليون دولار (551 مليون درهم)، وارتفعت الإيرادات بنسبة 15%، لتصل إلى 670.1 مليون دولار (٢.٤ مليار درهم)، وبلغت السيولة المتوفرة 2.3 مليار دولار، ونسبة تغطية السيولة 281%، وبلغ صافي الدين إلى حقوق الملكية 2.50 مرة، أما نسبة الديون غير المضمونة فبلغت 73.3%.

وبلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها 7 طائرات (2 مملوكة: و5 مُدارة)، أما الطائرات المباعة فبلغت 16 (10 مملوكة؛ و6 مُدارة)، وفيما يتعلق باتفاقيات الإيجار والتوسعات والتعديلات الموقعة فقد بلغت 64 (48 مملوكة و16 مُدارة)، وبلغ عدد العملاء 117 من 60 دولة.

وبلغ متوسط عمر أسطول الطائرات المملوكة 7.1 سنوات، ومتوسط مدة الإيجار المتبقية لأسطول الطائرات المملوكة 6 سنوات، بينما بلغت نسبة طائرات الجيل التالي ذات الكفاءة في استهلاك الوقود لدى دبي لصناعات الطيران كابيتال 50.3%، كما بلغت ساعات العمل المتوفرة لدى قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران 0.7 مليون ساعة، وعدد عمليات إدخال الطائرات للصيانة 177.

طلب قوي

وقال فيروزتار ابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «تظهر نتائج النصف الأول من عام 2023 الطلب القوي الذي نشهده في السوق على الطائرات من عملائنا من شركات الطيران، ويتم سداد برامج التأجيل المتعلقة بفترة كوفيد قبل المواعيد المحددة، كما لا تزال تقييمات طائرات السوق الثانوية قوية، وقد أدى ذلك إلى نمو الإيرادات بنسبة 15% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2022».

وتابع: «واصلنا برنامجنا لإدارة الالتزامات النشطة، حيث قمنا بإعادة شراء 102 مليون دولار أخرى من المبلغ الأساسي لسنداتنا خلال الربع، ليصل المجموعة إلى 307 ملايين دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وكان لدينا تصريح إعادة شراء بقيمة 368 مليون دولار للسندات المتبقية بنهاية الربع السنوي، ولا تزال نسبة تغطية السيولة لدينا قوية بشكل كبير عند 281%، بينما تبلغ السيولة المتوفرة لدينا 2.3 مليار دولار».

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