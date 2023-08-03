مستويات قياسية لعمليات «فلاي دبي» في النصف الأول

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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شغّلت «فلاي دبي» في النصف الأول من العام الجاري 52129 رحلة إلى نحو 120 وجهة حول العالم، مقارنة بـ38666 رحلة شغلتها الناقلة في النصف الأول من العام الماضي، بنمو 34.8%، بحسب بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن الرحلات المجدولة لشركة «فلاي دبي» في النصف الأول من العام الجاري بلغت 52129 رحلة موزعة بين 8743 رحلة في يونيو و8737 رحلة في مايو و8674 رحلة في أبريل و9083 رحلة في مارس و8056 رحلة في فبراير و8836 رحلة في يناير.

ويضم أسطول «فلاي دبي» 79 طائرة حديثة تخدم شبكة واسعة من الوجهات في أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، ولمواكبة نمو الطلب على السفر عبر شبكة الناقلة من وإلى دبي، تدرس فلاي دبي خيار استئجار طائرات جديدة في النصف الثاني من العام الجاري لتعزيز سعتها المقعدية وتلبية الطلب، الأمر الذي يعزز مسار النمو التصاعدي للناقلة في الشهور المقبلة.

وكانت «فلاي دبي» قد سجلت نمواً استثنائياً في الربع الأول من العام الجاري، فنقلت أكثر من 3.37 ملايين مسافر في الفترة من 1 يناير و31 مارس 2023، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022.









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