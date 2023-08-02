«بوسطن» الوجهة الرابعة للاتحاد للطيران في الولايات المتحدة

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الاتحاد للطيران إطلاق 4 رحلات أسبوعية إلى بوسطن اعتباراً من 31 مارس 2024، لتكون بوسطن بذلك رابع وجهات الناقلة في الولايات المتحدة.



وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يسعدنا إطلاق رحلات إلى بوسطن، والتي ستتيح للضيوف من شمال شرق أمريكا وكل الولايات الأمريكية زيارة أبوظبي. نحن نتطلع للترحيب بضيوفنا في إماراتنا المذهلة، ومنحهم فرصة السفر على شبكة واجهاتنا المتنامية»، أما المسافرون من أبوظبي فسيتمكنون من الاستمتاع باستكشاف تراث بوسطن الغني وحسن الضيافة، التي تشتهر بها، باعتبارها واحدة من أكثر المدن الأمريكية تنوعاً وازدهاراً ثقافياً.



وتضاف بوسطن إلى شيكاغو ونيويورك وواشنطن، إلى جانب الرحلات إلى تورونتو في كندا، وتعزز إضافة بوسطن التزام الاتحاد للطيران بتوفير سبل ربط إضافية للضيوف بين الولايات المتحدة وأبوظبي، وستوفر الاتحاد للطيران رحلات ربط مريحة إلى مدن مختلفة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، من خلال شراكتها مع jetBlue، حيث ستتيح هذه الشراكة للمسافرين الاستمتاع بتجربة سفر سلسة، عبر القارة الأمريكية.



وتعرف بوسطن بتاريخها الغني ومعالمها المميزة، فبفضل مكانتها التاريخية كونها مهد الثورة الأمريكية، يمكن للضيوف الاطلاع على تاريخ الثوار على طول مسار الحرية الشهير، وعيش التجربة الأمريكية القديمة، كما يمكنهم الاستمتاع بالمباريات الرياضية المثيرة في فينواي بارك، موطن فريق بوسطن ريد سوكس الشهير.



وتحتل بوسطن مكانة خاصة في قلوب العديد من الإماراتيين، الذين درسوا فيها، حيث خلقت جامعاتها المرموقة وأجواؤها الترحيبية صداقات دائمة، وتجارب فريدة، مما جعلها مدينة عزيزة ومميزة بالنسبة للطلاب الإماراتيين السابقين والحاليين وعائلاتهم.



وعززت استثمارات أبوظبي الكبيرة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في بوسطن العلاقات القوية والتعاون في البحث وتطوير المستشفيات. اعترافاً بمكانة بوسطن مركزاً عالمياً للرعاية الصحية والتعليم لم تعزز هذه المبادرات عروض الرعاية الصحية في بوسطن فحسب، بل سهلت أيضاً تبادل المعرفة والتطوير المهني في المنطقتين، ومن خلال هذه الشراكة أسهم التزام أبوظبي بالنهوض بالرعاية الصحية والتعليم بترسيخ علاقة قيمة ودائمة مع بوسطن، مما أدى إلى التقدم والابتكار في هذه المجالات الحيوية.



وستشغل الاتحاد الرحلات الأربع أسبوعياً إلى بوسطن أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد، على متن طائرات بوينج 787-9 دريملاينر الحديثة، والتي تضم استوديوهات درجة الأعمال، والمقاعد الذكية في الدرجة السياحية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز