«أمسان أكسيسبل» تدخل تطويرات كبيرة في سياحة الصم بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تركز شركة أمسان أكسيسبل للسياحة (Amsaan Accessible Tours)، أول شركة متخصصة بتنظيم رحلات سياحية للصم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على تطوير عملها في قطاع السياحة لأصحاب الهمم في دولة الإمارات.

وإحدى الميزات الرئيسية للشركة تتمثل في مبدأ «الصم للصم»، حيث إن 80% من موظفي الشركة من الصم أو ضعاف السمع. وتسخر الشركة منظومة شاملة من حلول تكنولوجيا المعلومات لتقديم رحلات وجولات سياحية تتميز بتوفير المعلومات وتقديمها للسياح الصم بلغة الإشارة.

وتعمل الرموز الدولية للغة الإشارة كوسيلة مهمة لسد فجوة الاتصال وتعزيز التفاهم بين أفراد مجتمع الصم من خلفيات لغوية مختلفة. ومع ذلك، فإن لكل دولة لغة الإشارة الخاصة بها، مثل لغة الإشارة الإماراتية في الإمارات ولغة الإشارة البريطانية في المملكة المتحدة.

ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، يعاني ما يقرب من 1.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم من ضعف السمع الجزئي أو الكلي.

ويبرز هذا الرقم إمكانات السوق غير المستغلة ويكشف عن الحاجة الملحة لمواجهة التحديات التي يعاني منها هذا العدد الكبير خلال السفر والسياحة. وتعد الإمارات من بين أفضل 10 وجهات سياحية عالمية، وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 تحقيق ناتج محلي إجمالي قدره 122.6 مليار دولار بحلول عام 2031.

وتقدم الشركة تجربة شاملة للسياح الصم في الإمارات، تشمل مرشدي سفر للصم في المجموعات السياحية، ومترجمين متخصصين بلغة الإشارة عند الطلب وكذلك تطبيقاً مخصصاً للهواتف المحمولة.

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