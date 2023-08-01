«دناتا» تتعاون مع «تورسبانا» الإسبانية لتلبية الطلب على السفر

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «دناتا للسفريات»، شراكة مع هيئة السياحة الحكومية الإسبانية «تورسبانا»، لتوفير فرص لا تضاهى للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، وسوف يوفر هذا التعاون للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات السفر في جميع أنحاء إسبانيا في وقت يتزايد فيه الطلب.

ووفقاً لأرقام «تورسبانا» فإن أعداد السياح من دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نمواً بـ15 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري. وتهدف هيئة السياحة إلى جذب مزيد من المسافرين من دول المجلس هذا الصيف وعلى مدار العام، حيث تسلط الضوء على عروض متنوعة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، لجذب الزوار الباحثين عن تجارب سفر جديدة وفريدة.

وقالت ميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»: «نشهد زيادة كبيرة في حجوزات المسافرين إلى إسبانيا من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وتحظى جزر البليار في مايوركا وإيبيزا بتركيز كبير، حيث تقدم للمسافرين منتجعات ذات مستوى عالمي، بجانب الشواطئ الجميلة، كما تزداد شعبية جزر الكناري أيضاً، حيث توفر وجهات مثالية لمحبي الطبيعة، من خلال مسارات المشي لمسافات طويلة عبر الغابات والتضاريس البركانية القديمة. ويجتذب شمال إسبانيا، المعروف أيضاً باسم إسبانيا الخضراء، مزيداً من الزوار بفضل طبيعته الرائعة، التي تجتمع مع فن الطهي الذي لا يُنسى».

وقال مدير «تورسبانا» دانيال روسادو: «حافظت الإمارات على مكانتها واحدة من أفضل أسواق السياحة في إسبانيا، ونتوقع أن يكون 2023 أفضل عام على الإطلاق للسياحة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي. لقد شهدت حركة النقل الجوي نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، كما نعمل مع دول المنطقة على تعزيز التبادل والتعاون الثقافي، بما في ذلك المعارض الفنية والمهرجانات الموسيقية والبرامج التعليمية، التي تساعد على تعزيز السياحة والتفاهم المتبادل».

ومن البرامج التي توصي بها «تورسبانا» و«دناتا للسفريات» المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي «استكشاف الأندلس» لمدة سبعة أيام، وتشمل زيارة ماربيا (اليومين الأول والثاني)، ورندة (اليوم الثالث)، والشواطئ (اليوم الرابع)، وغرناطة (اليومين الخامس والسادس)، وقرطبة اليوم السابع).

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