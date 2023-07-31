مبنى المسافرين 3 بمطار دبي يستقبل أولى رحلات طيران كندا

المصدر: البيان

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استقبلت مطارات دبي أولى رحلات طيران كندا إلى مبنى المسافرين 3 بمطار دبي الدولي DXB، بتاريخ 26 يوليو الجاري، لتكون بذلك رابع شركة طيران دولية تشغل رحلاتها من هذا المبنى.

وكانت رحلة طيران كندا القادمة من تورنتو رقم (AC056) قد وصلت إلى مبنى المسافرين 3، أحد أكبر مباني المسافرين في العالم، يوم الأربعاء الماضي عند الساعة 18:56 بتوقيت الإمارات، بعد أن كانت الشركة تشغل كامل رحلاتها عبر مبنى المسافرين 1.

شراكة



ويأتي انتقال طيران كندا، أكبر خطوط الطيران الكندية والناقل الوطني للبلاد، إلى مبنى المسافرين 3 في مطار دبي الدولي DXB، تعزيزاً لشراكتها الراسخة مع مطارات دبي.

وسيسهم هذا الانتقال في تقديم تجربة سفر سلسة وخدمات عالمية لجميع الضيوف المسافرين عبر طيران كندا.

وجهة



يذكر أن كندا تعد من أهم وجهات الطيران لمطار دبي الدولي DXB، مع تشغيل أكثر من 14 رحلة أسبوعية إلى تورنتو، و7 رحلات إلى مونتريال، بواقع أكثر من 345 ألف مسافر، خلال عام 2022.

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