الهيئة العامة للطيران المدني تدرس مقترحات تطوير عملية التدريب

المصدر: الفجيرة - وام

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نظمت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع أكاديمية الفجيرة للطيران، ندوة السلامة الخاصة بأكاديميات التدريب، والتي شهدت مشاركة متميزة من أصحاب الاختصاص، حيث تعد السلامة إحدى القيم الجوهرية في قطاع الطيران، وحجر الأساس لكل العمليات والممارسات.

وناقشت الندوة التي عقدت بالفجيرة موضوعات تتعلق بأنظمة ومعايير السلامة في عمليات التدريب على الطيران، بهدف تعزيز سياستها للارتقاء بمنظومتها، وذلك للمحافظة على المكانة الرائدة للدولة في مجال سلامة الطيران. وركزت الندوة على الالتزام بالحفاظ على مستويات أكاديميات التدريب في مجال السلامة وتحسينها وتعزيز ثقافة السلامة في كل قطاعات الأكاديميات الخاصة بالتدريب على الطيران.

وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات التي سيتم العمل بها من قبل الأكاديميات والمعاهد التدريبية للمساهمة في تطبيق متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني في مجال السلامة الجوية.

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