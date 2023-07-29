توقعات بارتفاع عدد السائحين الهنود إلى دبي خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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توقع موقع «فاينانشال إكسبريس» الهندي أن يرتفع عدد السائحين الهنود الوافدين إلى دبي خلال العام الجاري.

ونقل الموقع عن هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، قوله إن: «رؤية دبي الطموحة أن تصبح عاصمة السياحة العالمية بحلول عام 2050».

ونقل الموقع عن بيانات الدائرة استقبال دبي 4.67 ملايين زائر دولي في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ3.97 ملايين سائح خلال الفترة نفسها العام الماضي. وبلغ عدد السائحين الهنود نحو 806000 سائح، تليها روسيا 474000 سائح، والمملكة المتحدة 391000 سائح، والمملكة العربية السعودية 352000 سائح، وسلطنة عمان 348000 سائح، وكانت ألمانيا والولايات المتحدة وإسرائيل والصين وإيران من بين أكبر 10 دول وفوداً إلى دبي. وأشار الموقع إلى أن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تعمل على الترويج للإمارة باعتبارها أفضل مكان لقضاء العطلات للسائحين الهنود منذ عام 2014.

وأضاف أنه من خلال الاستفادة من قربها الوثيق واتصالها السلس بالمدن في الهند، كانت الدائرة عازمة على تعزيز موطئ قدمها في مختلف الأسواق من خلال تسليط الضوء على العروض التي لا تعد ولا تحصى للإمارة. ونقل الموقع عن بدر علي حبيب، رئيس منطقة جنوب آسيا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في حديثه إلى «Hotelier Indiay»: «لقد كان التزامنا تجاه الهند ثابتاً، ونتوقع أن نرى فقط منحنى تصاعدياً في السنوات المقبلة».

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