«فاينانشال إكسبريس» تتوقع ارتفاع عدد السائحين الهنود إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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قال موقع «فاينانشال إكسبريس» الهندي إنَّ عدد السائحين الهنود الوافدين إلى دبي، من المتوقع أن يرتفع خلال 2023.

ونقل الموقع عن هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن حديثه إلى بودكاست، قوله إنَّ: «رؤية دبي الطموحة أن تصبح عاصمة السياحة العالمية بحلول عام 2050».

ونقل الموقع عن بيانات الدائرة استقبالها لـ4.67 مليون زائر دولي في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ3.97 مليون سائح خلال نفس الفترة في عام 2022.

وبلغ عدد السائحين الهنود نحو 806000 سائحاً، تليها روسيا 474000 سائحاً، والمملكة المتحدة 391000 سائحاً، والمملكة العربية السعودية 352000 سائحاً، وسلطنة عمان 348000 سائحًا، وكانت ألمانيا والولايات المتحدة وإسرائيل والصين وإيران من بين أكبر 10 دول وفوداً إلى دبي.

وأشار الموقع إلى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تعمل على الترويج لدبي باعتبارها أفضل مكان لقضاء العطلات للسائحين الهنود منذ عام 2014.

وأضاف: «ومن خلال الاستفادة من قربها الوثيق واتصالها السلس بالمدن في الهند، كانت الدائرة عازمة على تعزيز موطئ قدمه في الأسواق الثانوية من خلال تسليط الضوء على العروض التي لا تعد ولا تحصى للمدينة».

ونقل الموقع عن بدر علي حبيب، رئيس منطقة جنوب آسيا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في حديثه إلى Hotelier Indiay: «لقد كان التزامنا تجاه الهند ثابتاً ونتوقع أن نرى فقط منحنى تصاعديًا في السنوات المقبلة».

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