«إيكونوميك تايمز»: دبي تواصل ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للسفر

المصدر: دبي - البيان

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أكد موقع «إيكونوميك تايمز» التابع لصحيفة «إنديا تايمز» الهندية أن إمارة دبي بفضل بنيتها التحتية الرائدة عالمياً في مجال الطيران تمكنت من ترسيخ نفسها مركزاً عالمي للسفر، حيث تحتل حالياً المرتبة الرابعة بين أكثر المدن زيارة في العالم، لافتاً إلى أن طيران الإمارات لها دور فاعل في نمو الناتج المحلي الإجمالي الهندي.

وقال الموقع: «إن شبكة طيران الإمارات الموسعة، وفرص النمو المواتية لهذه الشركة تقود قطاع الطيران المزدهر؛ إذ تتمتع دبي بموقع استراتيجي على بعد 4 ساعات من نصف قُطْر طيران، ما يقرب من ثلث سكان العالم، مما يجعلها مركزاً مثالياً للسفر الدولي».

ولفت الموقع إلى أن مطار دبي الدولي من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على لقب أفضل مطار في العالم في حفل توزيع جوائز «بيزنس ترافيلر ميدل إيست» لعام 2021. ووصل عدد الركاب في مطار دبي الدولي لـ7.3 ملايين مسافر في مارس 2023، وهو الأقرب إلى 7.8 ملايين مسافر في يناير 2020، قبل ظهور أزمة جائحة كورونا.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري في دبي: «يلعب قطاع الطيران دوراً مهماً في ربط دبي ببقية العالم وتسهيل تدفق السياح والزوار، وبروح التعاون الحقيقية يواصل قطاع الطيران المساهمة بشكل كبير في نجاح المدينة».

واستطرد الموقع: «في الوقت الحالي تقدم دبي رحلات مباشرة إلى 22 مدينة في الهند. وفي الوقت نفسه وسعت شركة طيران الهند قدرتها في دبي، فهي حالياً تدير 10 رحلات في اليوم بين دلهي ودبي، وست رحلات في اليوم بين مومباي ودبي».

وتطرق الموقع إلى تقرير أصدرته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي حول السائحين، الذين قدموا في يناير 2023 إلى دبي؛ حيث شهدت نحو 1.5 مليون سائح، كان الجزء الأكبر منهم من الهند.

وأضاف: «رويداً رويداً أصبحت دبي وجهة مفضلة للهنود، وقد أدى ذلك لإطلاق العديد من خطوط الطيران المباشر الجديدة بين دبي ومختلف المدن الهندية، فهناك أكثر من 80 رحلة يومية بدون توقف بين دبي والهند».

ونقل الموقع عن دراسة سابقة للمجلس الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقية الهندي قوله: «تسهم عمليات طيران الإمارات بأكثر من 848 مليون دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي الهندي، وتخلق 86000 وظيفة هندية، وتدر ما يقرب من 1.7 مليار دولار من أرباح العملات الأجنبية».

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