مطار دبي يستحوذ على 8 من أكبر 10 مسارات جوية بالمنطقة خلال يوليو

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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استحوذ مطار دبي الدولي، أكبر محور للنقل الجوي في العالم، على 8 من أكبر 10 مسارات طيران ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال شهر يوليو الجاري، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت البيانات أن اثنين من هذه المسارات يتركزان بين دبي والسوق السعودية، وهما دبي – الرياض، الذي جاء في المركز الخامس عالمياً، والثاني على مستوى المنطقة من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال شهر يوليو الجاري بنحو 348.9 ألف مقعد، تلاه مسار دبي ـ جدة، الذي جاء في المركز الرابع على مستوى المنطقة بنحو 262.6 ألف مقعد.

وأظهرت البيانات أن مسار دبي - لندن هيثرو جاء في المركز الخامس بـ 244.3 ألف مقعد، ثم مسار مومباي ـ دبي في المركز السادس بنحو 238.7 ألف مقعد، ثم مسار دبي - الكويت بنحو 235 ألف مقعد، وجاء مسار دلهي – دبي في المركز الثامن بنحو 208 آلاف مقعد، وحل في المركز التاسع مسار البحرين – دبي بـ 185.5 ألف مقعد، ومسار دبي - إسطنبول عاشراً بنحو 176.1 ألف مقعد.

وبحسب بيانات المؤسسة جاء مسار القاهرة ـ جدة في المركز الأول على مستوى العالم من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال يوليو بنحو 435.5 ألف مقعد، في حين جاء مسار القاهرة – الرياض في المركز الثالث على مستوى المنطقة بـ 277.5 ألف مقعد.

وكشفت البيانات أن عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في مطار دبي الدولي وصل إلى نحو 4.9 ملايين مقعد خلال يوليو الجاري مقابل 4.63 ملايين مقعد في الشهر السابق، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.9%، ليحتفظ مطار دبي الدولي بالمركز الأول عالمياً كأكبر مطار في السعة المقعدية المجدولة.

وقال التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، إن السعة المقعدية في مطار دبي الدولي أكبر بنسبة 19% مقارنة بالمطار الدولي التالي في قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً، وهو مطار لندن هيثرو، حيث بلغ عدد المقاعد المجدولة فيه 4.1 ملايين مقعد. وخلال العام الماضي بلغ عدد الرحلات عبر مطار دبي الدولي نحو 343.33 ألف رحلة، بزيادة سنوية 47%.

وسجل متوسط عدد المسافرين في كل رحلة خلال هذه الفترة نحو 204 مسافرين، بارتفاع نسبته 33% على أساس سنوي. واحتفظت الهند بمكانتها وجهة أولى لمطار دبي الدولي من حيث عدد المسافرين بإجمالي 9.8 ملايين مسافر، ثم جاءت السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 4.9 ملايين مسافر.

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