«فلاي دبي» تدرس استئجار طائرات جديدة لتلبية تنامي الطلب على السفر

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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تدرس شركة «فلاي دبي» خيار استئجار طائرات جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري لتعزيز سعتها المقعدية وتلبية الطلب المتنامي على السفر عبر شبكة وجهاتها العالمية.

وقال ناطق باسم الشركة في رده على سؤال لـ «البيان»، إن «فلاي دبي» أبرمت سابقاً اتفاقيات لتأجير الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين (ACMI) لتتمكن من إضافة المزيد من السعة المقعدية وتلبية الطلب المتزايد خلال فترات السفر المزدحمة، مؤكداً أن الناقلة تدرس حالياً هذا الخيار مجدداً للنصف الثاني، حيث سيتم الإعلان عن التفاصيل عند التوصل إلى قرار.

وكانت «فلاي دبي» وقعت اتفاقية مع شركة «سمارت وينغز» التي تتخذ من جمهورية التشيك مقراً لها، لاستئجار 4 طائرات من طراز «بوينغ 737» الجيل الجديد خلال الفترة من 17 نوفمبر وحتى 16 يناير الماضيين.

وشملت الاتفاقية في وقتها استئجار الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين مما أتاح للناقلة إضافة المزيد من السعة للمسافرين وتلبية الطلب على السفر خلال موسم الشتاء المزدحم.

ويضم أسطول الناقلة حالياً 79 طائرة حديثة تخدم شبكة واسعة من الوجهات التي وصلت إلى أكثر من 120 وجهة. ومن المقرر أن تتسلم الناقلة المزيد من الطائرات الجديدة هذا العام ما يتيح لها مواصلة إضافة وجهات جديدة إلى شبكتها، بعد أن دشنت وجهات عبر أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

وكانت فلاي دبي سجلت نمواً استثنائياً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث نقلت أكثر من 3.37 ملايين مسافر خلال الفترة من 1 يناير و31 مارس الماضيين، بزيادة 50 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

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