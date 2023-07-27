«إيكونوميك تايمز»: دبي مركز عالمي للسفر

المصدر: دبي - البيان

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أكد موقع «إيكونوميك تايمز» التابع لصحيفة «إنديا تايمز» الهندية أن إمارة دبي بفضل بنيتها التحتية الرائدة عالمياً في مجال الطيران تمكنت من ترسيخ نفسها مركزاً عالمي للسفر، حيث تحتل حالياً المرتبة الرابعة بين أكثر المدن زيارة في العالم، لافتاً إلى أن طيران الإمارات لها دور فاعل في نمو الناتج المحلي الإجمالي الهندي.

وقال الموقع: «إن شبكة طيران الإمارات الموسعة، وفرص النمو المواتية لهذه الشركة تقود قطاع الطيران المزدهر؛ إذ تتمتع دبي بموقع استراتيجي على بعد 4 ساعات من نصف قُطْر طيران، ما يقرب من ثلث سكان العالم، مما يجعلها مركزاً مثالياً للسفر الدولي».

ولفت الموقع إلى أن مطار دبي الدولي من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على لقب أفضل مطار في العالم في حفل توزيع جوائز «بيزنس ترافيلر ميدل إيست» لعام 2021.

ووصل عدد الركاب في مطار دبي الدولي لـ7.3 ملايين مسافر في مارس 2023، وهو الأقرب إلى 7.8 ملايين مسافر في يناير 2020، قبل ظهور أزمة جائحة كورونا.

وعلق عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري في دبي: «يلعب قطاع الطيران دوراً مهماً في ربط دبي ببقية العالم وتسهيل تدفق السياح والزوار، وبروح التعاون الحقيقية يواصل قطاع الطيران المساهمة بشكل كبير في نجاح المدينة».

واستطرد الموقع: «وتعد دبي المطار الدولي الأكثر خدمة في الهند، ففي الوقت الحالي تقدم دبي رحلات مباشرة إلى 22 مدينة في الهند، بينما أعلنت دبي مؤخراً عن إدخال طيران الإمارات الدرجة الاقتصادية الممتازة على خطوطها في الهند، مما يجعل تجربة السفر مثيرة».

وتناول الموقع شركة طيران الهند قائلاً: «في الوقت نفسه وسعت شركة طيران الهند قدرتها في دبي، فهي حالياً تدير 10 رحلات في اليوم بين دلهي ودبي، وست رحلات في اليوم بين مومباي ودبي».

وتطرق الموقع إلى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، متناولاً التقرير الذي أصدرته، فيما يخص السائحين، الذين قدموا في يناير 2023 إلى دبي؛ حيث شهدت نحو 1.5 مليون سائح، وكان الجزء الأكبر منهم من الهند.

وأضاف: «رويداً رويداً أصبحت دبي وجهة مفضلة للهنود، وقد أدى ذلك لإطلاق العديد من خطوط الطيران المباشر الجديدة بين دبي ومختلف المدن الهندية، فهناك أكثر من 80 رحلة يومية بدون توقف بين دبي والهند، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في السنوات المقبلة فقط، مع إضافة مسار بوبانسوار دبي الخاص بشركة IndiGo، حيث بلغ عدد المطارات الهندية، التي تقدم رحلات بدون توقف 22 مطاراً».

عوامل الجذب

وقال الموقع: إن بعض الأسباب الرئيسية، التي تسهم في النمو الكبير في عدد المسافرين، الذين يسافرون بين الهند ودبي تتضمن ما يلي:

النمو الاقتصادي: «حيث تشهد الهند والإمارات نمواً اقتصادياً قوياً، مما أدى لزيادة التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين، مما يؤدي بدوره لزيادة الطلب على السفر الجوي».

سهولة الحصول على التأشيرات: «سهلت دولة الإمارات على الهنود الحصول على تأشيرات للسفر والعمل، مما جعلها أكثر ملاءمة للأشخاص للسفر بين البلدين، ومنحهم المزيد من الأسباب للسفر».

شركات الطيران منخفضة التكلفة: «جعلت شركات الطيران منخفضة التكلفة السفر بين الهند ودبي في متناول الناس»

الرحلات المباشرة: «يوجد الآن المزيد من الرحلات المباشرة بين الهند ودبي أكثر من أي وقت مضى، مما يجعل السفر بين البلدين أسهل وأسرع».

السياحة: دبي هي مقصد سياحي شهير للهنود، تقدم المدينة مجموعة متنوعة من مناطق الجذب، بما في ذلك التسوق وتناول الطعام والترفيه».

الروابط الأسرية: لدى العديد من الهنود أفراد عائلات يعيشون في دبي، وهذا سبب رئيسي يجعل الناس يسافرون بين البلدين».

زيادة السعة

واستطرد الموقع: «يأمل خبراء الطيران أن تلبي هذه الخطوات في نهاية المطاف الحاجة الملحة لزيادة السعة واستقرار أسعار تذاكر الطيران في قطاع الطيران المحلي في الهند، وكذلك على خطوط الإمارات والهند».

وأردف: «قُسمت القدرة الدولية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل متساوٍ إلى حد ما بين شركات الطيران الخليجية، وشركات الطيران الهندية، مع كون منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أكبر سوق دولي للخطوط الجوية الهندية».

ونقل الموقع عن دراسة سابقة للمجلس الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقية الهندي قوله: «تسهم عمليات طيران الإمارات بأكثر من 848 مليون دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي الهندي، وتخلق 86000 وظيفة هندية، وتدر ما يقرب من 1.7 مليار دولار من أرباح العملات الأجنبية».

كما اعتبر الموقع أن السوق الهندي مهم لطيران الإمارات؛ لأنه يوفر لشركة الطيران بوابة إلى الأسواق الأخرى في المنطقة، مما جعل طيران الإمارات تبرم اتفاقيات تعاون مع العديد من شركات الطيران الهندية.

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