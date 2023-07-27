«هاي تك» تفوز بأول عقد فندقي في سويسرا

المصدر: (دبي - البيان)

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وقّعت شركة هاي تك؛ المتخصصة في مجال حلول إدارة المرافق الذكية ومقرها الإمارات، التي تعد جزءاً من مجموعة شركات فارنك، اتفاقية مع فندق 7132 من فئة الخمس نجوم في مدينة فالس السويسرية لتشغيل حل الضيافة الخاص بها ويعد ذلك أول عقد للشركة في سويسرا.

ويقوم تطبيق فليكسي - جيست الذي تم تطويره داخلياً من قبل قسم التكنولوجيا والابتكار في شركة فارنك، برقمنة رحلة الضيف من قبل الوصول للفندق إلى حين تسجيل المغادرة، كما يتفاعل التطبيق مع نظام إدارة الممتلكات في الفندق مما يوفر للضيوف مجموعة متكاملة من الخدمات مثل: تحميل وثائق السفر وطلب سيارات الليموزين والتدبير المنزلي وخدمة الغرف وخدمات الكونسيرج. ويمكن لتطبيق الفندق إرسال تحديثات وتنبيهات إلكترونية آلية إلى الضيف، بالإضافة إلى مستندات التسجيل الإلكتروني والفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية.

وقالت جافيريا إيجاز، المدير الإداري لشركة هاي تك: «سيساعد نظام فليكسي - جيست على تحسين رضا النزلاء في فندق 7132 كما يتيح التطبيق ميزة الدفع الآمن عبر الإنترنت وهذا ما يتيح لضيوف الفندق إمكانية دفع الفواتير دون الحاجة إلى زيارة مكتب الاستقبال لتسجيل المغادرة.

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