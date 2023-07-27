60 % من المسافرين يستجيبون لمحتوى المؤثرين عند اتخاذ قرارات السفر

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت شركة «أومنيس إنفلونسرز» المشغل لمنصة omnesinfluencers.com المتخصصة في إدارة حملات التسويق عبر المؤثرين على صعيد عالمي خدماتها الجديدة الخاصة بالترويج للوجهات السياحية حول العالم، من خلال شبكة من صُناع المحتوى والمؤثرين من مختلف الدول العربية، وعدد من الدول العالمية. ووجدت دراسة أجراها موقع Skift الإخباري المتخصص في صناعة وأبحاث السفر أن 60% من المسافرين يتأثرون بمحتوى المؤثرين عند اتخاذ قرارات السفر.

وتوقعت تقارير متخصصة أن يصل حجم صناعة التسويق عبر المؤثرين العالمي إلى 13.8 مليار دولار مع نهاية عام 2023، وفي الوقت الذي تسجل فيه وسائل التواصل الاجتماعي نمواً متسارعاً، من حيث أعداد المستخدمين، ونمواً مطرداً في قطاع التجارة الإلكترونية.

وأظهرت دراسة قامت بها Tomoson أن المؤثرين الذين يملكون من 10,000 إلى 50,000 متابع يمكنهم التأثير في جمهورهم أكثر بـ 10 مرات بالمقارنة مع المؤثرين، الذين يملكون أكثر من مليون متابع، في حين ذكرت دراسة أجرتها Social Media Examiner: إن ما نسبته 82% من المستهلكين يثقون بشكل أكبر في العلامات التجارية، التي يتم الترويج لها، من خلال المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي.

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