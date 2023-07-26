بوينغ تحلّق بـ 2.5 مليار دولار تدفقات نقدية في الربع الثاني

المصدر: نيويورك - (د ب أ)

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حققت شركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة بوينغ، تدفقات نقدية حرة بقيمة 2.58 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة كبيرة عن توقعات المحللين، بفضل ازدهار تسليم الطائرات، وودائع العملاء، ما ساهم في التغلب على الصعوبات المالية الناتجة عن المشكلات لدى الموردين.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن المحللين توقعوا تسجيل الشركة خسائر بقيمة 74 مليون دولار خلال الربع الثاني، بعد اضطراب إنتاج طائراتها الأكثر مبيعاً، بوينغ 737 ماكس، وبوينغ 787 دريملاينر.

في الوقت نفسه، بدأت بوينغ زيادة إنتاجها من الطائرة طراز 737، إلى 38 طائرة شهرياً، بزيادة نسبتها 23 % عن معدل الإنتاج السابق، الذي استمر حوالي عام، في الوقت الذي كانت تعمل فيه الشركة الأمريكية على تحقيق التزامن بين عمل مصانعها ومصانع الموردين.

في الوقت نفسه، واصلت الشركة العملاقة تسجيل خسائر للربع الثامن على التوالي، حيث وصلت الخسارة المعدلة إلى 82 سنتاً للسهم الواحد، بحسب بيان أصدرته اليوم الأربعاء، مقابل خسارة بقيمة 84 سنتاً للسهم، بحسب توقعات المحللين للربع الثاني من العام الحالي.

وقال ديف كالهون الرئيس التنفيذي لبوينغ، في رسالة للعمال «هذا عمل معقد، ونتوقع ظهور تحديات، وعندما نفعل ذلك، فإننا نتحلى بالشفافية، ونقوم بالعمل ونمضي قدماً»

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