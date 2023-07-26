«فرانس برس»: دبي ترسخ مكانتها عاصمة عالمية للمطاعم الراقية

المصدر: دبي - البيان

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رسخت دبي مكانتها عاصمة عالمية للمطاعم الراقية، حيث استقطبت الإمارة خلال السنوات الماضية العديد من مشاهير الطهي حول العالم، الذين وجدوا في دبي بوابة لتعزيز نجاحاتهم. ومن هؤلاء الشيف الفرنسي رينو دوتيل.

وقال دوتيل في حديثه لوكالة «فرانس برس»: أن دبي في طريقها لتصبح واحدة من أفضل الوجهات في العالم لأكبر المطاعم العالمية.

وتقول «فرانس برس»: تضم دبي حوالي 13000 مطعم ومقهى، وقد أحدثت بالفعل ردود فعل عالمية، ففي العام الماضي، حصل 11 مطعماً في دبي على أول نجوم ميشلان في الشرق الأوسط.

واستشهدت الوكالة الفرنسية بمطعم «مون رايز» والذي يقدّم وجبات مزيج بين ثقافة الشرق الأوسط واليابان، ويتسّع لـ12 شخصاً فقط، معتبرة أنّه مثال على هذه الثقافة المتنوعة في دبي.

ومن جانبه قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «لقد حول مشهد فن الطهو في دبي المدينة إلى واحدة من أكثر مراكز الطعام تنوعاً وديناميكية في العالم».

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