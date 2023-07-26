«الخطوط الفرنسية» تستأنف رحلاتها المباشرة إلى أبوظبي في أكتوبر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «مطارات أبوظبي»، المالكة والمسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، استئناف رحلات الخطوط الجوية الفرنسية المباشرة (بدون توقف) بين أبوظبي وباريس يومياً ابتداءً من أكتوبر المقبل.

وفي ظل ما تتمتع به الدولتان من علاقات وثيقة، فإنّ إعادة تشغيل هذه الرحلات الجوية، ستخلق مزيداً من فرص التعاون الثنائية عبر قطاعات الأعمال والتجارة والسياحة، فضلاً عن تعزيز شبكة مطار أبوظبي الواسعة والمتنامية، التي تضم اليوم أكثر من 114 وجهة في 61 دولة تخدمها 23 شركة طيران.

وقالت إيلينا سوريليني، الرئيس التنفيذي بالإنابة في «مطارات أبوظبي»: «ستسهم هذه الشراكة بين »مطارات أبوظبي« والخطوط الفرنسية في تعزيز العلاقات التجارية الوثيقة بين باريس وأبوظبي. كما تسلط الضوء على التزامنا المستمر نحو توسيع شبكة الوجهات الدولية من وإلى العاصمة. وبالتأكيد فإنّ استئناف الرحلات الجوية سيرسخ مكانة مطار أبوظبي الدولي كبوابة رئيسة لدولة الإمارات والمنطقة بالإجمال. نحن نتطلع قدماً نحو تلبية مختلف احتياجات مسافري الخطوط الفرنسية وتنشيط التبادل التجاري والثقافي بين الدولتين».

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