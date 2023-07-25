مسافر دوت كوم: ارتفاع نسبة مسافري الإمارات الباحثين عن تجارب فاخرة بأسعار معقولة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مسافر دوت كوم، وكالة السفر المتخصصة عبر الإنترنت، عن تغيّرٍ كبيرٍ في توجهات السفر لدى المقيمين في الإمارات هذا الصيف في ظل الطلب المرتفع على تجارب فاخرة بأسعارٍ مدروسة. ويشهد سوق السفر الفاخر نمواً ملحوظاً مع ازدياد حجوزات الفنادق من فئة الخمس نجوم وتذاكر الطيران من الدرجة السياحية الممتازة ودرجة رجال الأعمال إلى جانب الجولات السياحية الخاصة. ويفضل المسافرون من دولة الإمارات الرحلات التي تجمع بين التجارب السياحية الترفيهية وزيارات للعائلة والأصدقاء.

ويخطط 80% من المسافرين للذهاب في رحلاتٍ عائلية، كما تشير بيانات مسافر دوت كوم إلى تفضيل الفنادق أو الشقق الفندقية للإقامة، ما يعكس الطلب المتزايد للحصول على الراحة والاستقرار بين المسافرين من الإمارات العربية المتحدة.

وتمثل تكاليف الإقامة وحالات الطقس المناسبة وسهولة الحصول على التأشيرة أبرز العوامل التي يأخذها المسافرون من دولة الإمارات بعين الاعتبار عند اختيار الوجهة. ويشكل التوجه للحصول على تجارب جديدة بتكلفة معقولة والرغبة باستكشاف وجهات سياحية جديدة عاملاً مبشراً لقطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات.

ويختار كل من الأفراد والعائلات في الإمارات الذهاب في رحلاتٍ مطوّلة وباقات مميزة لزيارة أبرز الوجهات وأكثرها شهرة. ويبلغ متوسط عدد أيام الإقامة حوالي خمس أو ست ليالٍ وبسعر يتراوح بين 3,500 إلى 4,500 درهم للشخص الواحد، بينما تصل مدة الرحلات المطوّلة إلى عشرة أيام.

وتشير بيانات مسافر دوت كوم إلى الارتفاع الكبير في اختيار أبرز الوجهات السياحية، بما فيها بانكوك وجورجيا وباكو وصلالة وأبها والعُلا. كما ازداد التوجه لاختيار الدول التي تمنح تأشيرة الدخول عند الوصول، ما يسمح للمسافرين الحصول على أسعارٍ أفضل لرحلات الطيران والتوقف فقط عند الوصول للوجهة المختارة.

وكانت هناك زيادة كبيرة في عدد الحجوزات على الباقات الترفيهية، حيث بيعت أكثر من 15 ألف باقة، ما شكل ارتفاعاً بما يزيد على الضعف في أعداد الحجوزات عن السنوات التي سبقت أزمة كوفيد 19. ومن المتوقع الاستمرار بهذا الارتفاع وتسجيل نمو من رقمين خلال السنوات القادمة.

كما يزداد توجه المسافرين من دولة الإمارات إلى خوض التحارب المشوقة الصديقة للبيئة والمليئة بالخيارات الرياضية والثقافية، إلى جانب الاستمتاع بالباقات الفاخرة لضمان قضاء أمتع الأوقات مع العائلة. وتشكل التكنولوجيا الوسيلة الأساسية لحجوزات السفر، حيث يقوم المسافرون باستخدام الإنترنت والتطبيقات الهاتفية للتخطيط للرحلات وفق أعلى معايير السهولة والراحة.

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