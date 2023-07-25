79960 رحلة لـ«طيران الإمارات» في 6 أشهر

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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شغلت «طيران الإمارات» في النصف الأول من العام الجاري 79960 رحلة إلى 150 وجهة عبر قارات العالم الست، مقارنة بـ65591 رحلة شغلتها الناقلة في النصف الأول من العام الماضي بنمو نسبته 21.9%، بحسب بيانات شركة «سيريوم» المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

وأظهرت البيانات أن الرحلات المجدولة لشركة «طيران الإمارات» في النصف الأول من العام الجاري بلغت 79960 رحلة موزعة بين 13894 رحلة في يونيو و14023 رحلة في مايو و13357 رحلة في أبريل و13435 رحلة في مارس و12033 رحلة في فبراير و13218 رحلة في يناير. وعلى الرغم من أن استراتيجية «طيران الإمارات» كانت تركز دائماً على النمو الذاتي، إلا أن شراكاتها الاستراتيجية، مثل اتفاقيات الإنترلاين والرمز المشترك، تساعد على توسيع وجودها عالمياً، وتمكين عملائها من الوصول إلى أماكن أوسع من شبكة وجهاتها الخاصة، إذ يواصل أكثر من 50 ألف عميل في المتوسط يومياً سفرهم إلى الوجهات التي يختارونها عبر رحلات المشاركة بالرمز أو الإنترلاين التي يشغلها العديد من شركاء «طيران الإمارات».

يذكر أن «طيران الإمارات» عززت عملياتها منذ بداية سنتها المالية الجارية، وكشفت النقاب عن خطط أخرى لزيادة سعة المقاعد لتلبية الطلب المتنامي على السفر من وإلى دبي، كما أعلنت عن تكثيف عملياتها عبر القارات، مع مواصلة تعزيز السعة على الخطوط الحالية، واستئناف الرحلات إلى مزيد من المدن.

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