«عروض مستحيلة» تقدمها الاتحاد للطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

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تبدأ الاتحاد للطيران مهمة جديدة بإطلاق «عروض مستحيلة» لضيوفها بالتزامن مع بدء عرض فيلم الأكشن، المهمة المستحيلة – الحساب الميت الجزء الأول.

واحتفالاً بشراكتها مع الفيلم، أعلنت الاتحاد للطيران عن عروض على أسعار تذاكرها بعنوان «عروض مستحيلة». تشمل العروض وجهات محددة على شبكة الاتحاد للطيران، وستنفذ بشكل تلقائي في 31 يوليو 2023، على أن يكون السفر في الفترة بين 10 سبتمبر و10 ديسمبر 2023.

وقال آريك دي، نائب الرئيس لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: «نحن متحمسون للتعاون مع فيلم المهمة المستحيلة، وبهذه المناسبة أطلقنا عروضاً رائعة لضيوفنا الكرام. ندرك أن الطلب على السفر ازداد هذا الصيف، ولكن مع عروضنا «المستحيلة» نأمل أن نجعل مهمة سفركم ممكنة».

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