«سافران إي إيه» الفرنسية تشتري شركة تابعة لـ«رايثيون» بـ1.8 مليار دولار

المصدر: برلين - د ب أ

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وافقت شركة «سافران إي إيه» الفرنسية لتصميم وتطوير وتصنيع محركات الطائرات، على شراء شركة طائرات من «رايثيون تكنولوجيز» الأمريكية، نقداً بقيمة 1.8 مليار دولار، لتضيف لأعمالها أنشطة التحكم في الطيران والتشغيل، فضلاً عن 3700 موظف، حسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس.

وتأتي الصفقة المزمعة، التي تعد ضمن الأكبر في السنوات القليلة الماضية، عقب إعلان سافران مطلع الشهر الماضي عن إجراء محادثات مع رايثيون في هذا الشأن.

وذكرت سافران في بيان اليوم الجمعة أن الصفقة ستضيف مبيعات بقيمة 1.5 مليار دولار وأرباحاً بقيمة 130 مليون دولار في سنة 2024، قبل حسم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين. وذكرت وكالة بلومبرج في يناير أن شركة أرلينجتون التابعة لرايثيون، والتي يقع مقرها في ولاية فرجينيا الأمريكية كانت تستكشف فرص بيع الوحدة التابعة لها.

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