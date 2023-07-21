تكلفة السفر بالقطار في أوروبا أعلى من الطيران

المصدر: د ب ا

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أكدت شبكة "غرينبيس" الدولية المعنية بالبيئة أن السفر بالقطار في أوروبا قد يكون أكثر حفاظا على البيئة لكنه غالبا ما يكون أعلى تكلفة من السفر الجوي.

وبحسب المنظمة يجب أن يكون هناك ضريبة وقود لتشجيع أشكال السفر الأقل إضرارا بالبيئة.

وقارنت غرينبيس (السلام الأخضر) بين أسعار التذاكر على 112 طريقا عبر أوروبا في عدة أوقات حجز.

وأضافت أن 71% من العملاء يجدون أن السفر بالقطار أعلى تكلفة من السفر الجوي. وكان السفر بالقطار الخيار الأعلى تكلفة في نصف الـ 31 طريقا التي تبدأ أو تنتهي في ألمانيا على سبيل المثال.

ودعت ماريسا رايسارار المتخصصة في النقل لدى غرينبيس إلى فرض ضريبة على الوقود على مستوى أوروبا بقيمة 50 سنتا من اليورو لكل لتر، مما سيولد عائدات سنوية تصل إلى 2ر46 مليار يورو.

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