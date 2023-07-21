1.37 مليار دولار الأرباح الفصلية لـ«أمريكان إيرلاينز»

المصدر: نيويورك - وكالات

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أعلنت «أمريكان إيرلاينز» عن أرباح قدرها 1.37 مليار دولار للربع الثاني، أو 1.88 دولار للسهم، بزيادة من 476 مليون دولار، أو 68 سنتاً للسهم في الفترة نفسها من العام السابق، بدعم مبيعات التذاكر القوية وانخفاض أسعار وقود الطائرات.

وحلقت الشركة بإيرادات قياسية تجاوزت 14 مليار دولار بارتفاع 4.7% على الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت قدرة الطيران للشركة بنسبة 5.3٪ على العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم نحو 1.92 دولار مقابل توقعات بـ1.59 دولار.

وبفضل انخفاض أسعار الوقود، انخفض إنفاق الناقل في المضخة بنسبة 32%، ما وفر للولايات المتحدة نحو 1.3 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

وتتوقع «أمريكان إيرلاينز» أن تكسب ما بين 3 دولارات و3.75 دولارات للسهم الواحد لهذا العام وتوقع المحللون 3.12 دولارات.

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