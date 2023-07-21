الإمارات تشارك بمؤتمر الإيكاو لوقود الطيران البديل في كندا

المصدر: مونتريال - كندا - وام

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شاركت الهيئة العامة للطيران المدني بمؤتمر الإيكاو 2023 لوقود الطيران البديل، الذي نظمته منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، أخيراً، في مونتريال - كندا، ضمن استعداداتها لنشر الوعي وتهيئة الدول لمؤتمر الوقود البديل، المزمع عقده بين 20 إلى 24 نوفمبر في دبي.

وتأتي أهمية المؤتمر الذي يعقد كل 7 سنوات من كونه يعقد مباشرة بعد قرارات الجمعية العمومية 41 في تغير المناخ في أكتوبر 2022، التي تهدف للوصول إلى الحياد المناخي لقطاع الطيران الدولي في 2050.

ويأتي وقود الطيران النظيف المنخفض الكربون والوقود المستدام على قائمة الأجندة، والذي سيكون له الأثر الأكبر في التخفيض من الانبعاثات الدولية. وكانت الإمارات فازت باستضافة مؤتمر الوقود البديل بقرار من مجلس الإيكاو، ويأتي هذا الدعم من المجتمع الدولي تأكيداً على المكانة العالمية التي تحتلها الدولة، ودورها الريادي منذ 2010 في ملف التغير المناخي في قطاع الطيران.

وانتهى المؤتمر بتوجيه الفريق المصغر التابع لمجلس الإيكاو بوضع مسودة أولى للإطار العالمي لوقود الطيران، وطرح أهم البنود التي يتطلع لها العالم لتفعيل وتسريع إنتاج وقود الطيران، وستؤدي دولة الإمارات دوراً مهماً ضمن الفريق المصغر في المناقشات المقبلة.

ومثلت الإمارات المهندسة مريم البلوشي، مدير قسم البيئة في الهيئة العامة للطيران المدني رئيس لجنة البيئة في الهيئة العربية للطيران.

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