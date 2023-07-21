«ويز إير أبوظبي» تسيّر رحلات جديدة إلى أربيل

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت «ويز إير أبوظبي»، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن بدء تسيير رحلات جديدة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان في العراق، والتي شكلت مركزاً تجارياً هاماً لأكثر من 8 آلاف عام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتوسعة نطاق رحلاتها منخفضة التكلفة في المنطقة وإتاحة الفرصة للمسافرين في الدولة من الزوار والمقيمين للوصول إلى المزيد من الوجهات بأسعار تنافسية.

ومن المقرر أن تسير «ويز إير أبوظبي» رحلاتها إلى أربيل بمعدل مرتين في الأسبوع يومي الإثنين والجمعة. وتبدأ أسعار التذاكر من 289 درهماً، وتتوفر على الموقع الإلكتروني wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

وقال يوهان إيدهاغن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي: «نلتزم في الشركة بتوفير رحلات لوجهات جديدة لنسهم في الربط بين أبوظبي ودول العالم وذلك بما ينسجم مع حرصنا المستمر على المشاركة في تعزيز نمو قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات، وتعد أربيل من الوجهات الجديدة التي تصل إليها طائراتنا. كما سنواصل العمل على توسعة شبكتنا لنوفر للمسافرين رحلات بتكلفة منخفضة إلى المزيد من الدول في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط».

وتمتاز أربيل بتاريخها الغني، وطبيعتها الخلابة. وبفضل ثقافتها النابضة بالحياة والمواقع التاريخية التي تضمها المدينة، بما في ذلك القلعة القديمة، والموقع الثقافي التراثي لليونسكو، فإنه يمكن للمسافرين خوض تجربة سفر مميزة تجمع بين حضارات تاريخية متعددة. وتشمل المعالم التاريخية والطبيعية التي ينصح بزيارتها في أربيل منتزه سامي عبد الرحمن، وجامع جليل الخياط، ومتحف المنسوجات.

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