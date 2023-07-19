فلاي دبي تطلق باقات عطلات الصيف لوجهات مختارة

المصدر: البيان

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أطلقت فلاي دبي باقاتها الخاصة من العطلات للمسافرين خلال الصيف الفطر ضمن عروض توفرها "عطلات من فلاي دبي" الى عدد من وجهاتها المختارة ضمن شبكة الناقلة.

تشمل باقات العطلات الخاصة في الصيف رحلات الطيران والاقامة الفندقية وهي تلبي احتياجات الباحثين عن عطلات الشواطئ او مغامرات المدينة او التجارب الترفيهية الممتعة. تتوفر باقات الصيف للحجز بحلول 25 يوليو للسفر حتى 30 اغسطس 2023 وتشمل تذاكر السفر ذهابا وايابا والإقامة في الفندق لمدة ثلاث ليالٍ وفق قاعدة مشاركة شخصين بالغين في الغرفة.

تبليسي: بدء من 1740 درهما للشخص

في جورجيا، توفر مرتفعات القوقاز المتلألئة العديد من المنحدرات للتزلج. والوجهة التزلج الأكثر صخبًا في جورجيا هي غوداوري، وهي تقع على بعد ساعتين بالسيارة من مطار تبليسي حيث يمكنك الاشتراك في الكثير من فاعليات التزلج هناك.

زنجبار، تنزانيا : بدء من 2899 درهما للشخص

يمكن للمسافرين الذين يفضلون الاسترخاء على الشاطئ والاستمتاع بالطبيعة واشعة الشمس وتجربة العديد من فرص الغطس والغوص، والتي توفر مشاهد رائعة للشعاب المرجانية وآلاف الأنواع البحرية.

باكو بدء من 1799 درهما للشخص

تشتهر باكو، عاصمة أذربيجان، بتاريخها الغني ووسط المدينة الذي يضج بالحركة وبعض أفضل تجارب الطهي في المنطقة. تتميز باكو بهندستها المعمارية المذهلة وتشتهر بمواقعها التاريخية بما في ذلك البرج الحجري الشهير.

جزر المالديف من 5،449 درهما للشخص

تتميز جزر المالديف بشواطئها البيضاء النقية ومياهها الصافية على مدى البصر، وهي مثالية لقضاء بعض الراحة والاسترخاء في عطلة العيد.

لحجز باقة عطلات الصيف الخاصة يرجى زيارة :

https://holidays.flydubai.com/ar

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