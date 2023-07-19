الرئيس التنفيذي لـ«فيرمونت»: مميزات دبي حفزت قرار نقل مقر المجموعة إلى الإمارة

المصدر: دبي – نهى حوّا

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أكد مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات «فيرمونت»، أحد أكبر مشغلي الفنادق في العالم على أن قرار نقل المقر الرئيسي العالمي للعلامة التجارية إلى دبي في مارس الماضي كان سهلاً نظراً لعدد من العوامل التي تتوفر في المدينة.

وقال ويليس من مكتبه في دبي، لمجلة «بنتا» التي تصدرها صحيفة «بارونز» الأمريكية التابعة لشركة داو جونز آند كومباني، إنه في الوقت الذي توجد فرصة للنمو في مواقع مثل كندا، حيث تعد «فيرمونت» في الصدارة وفي موقع جيد، توجد فرصة هائلة للنمو في أماكن أخرى في العالم أيضاً. وهذا كان أحد العوامل وراء قرار نقل المقر الرئيسي العالمي إلى مدينة دبي.

ولفت أيضاً إلى عوامل أخرى، من بينها البنية التحتية في دبي المدفوعة من منظور الناس بتوفير الرفاهية، كذلك الموقع الجغرافي إذ إن دبي تتوسط العالم.

وقال الرئيس التنفيذي الذي يسعى إلى إعادة تجديد «فيرمونت» التي تضم أكثر من 90 فندقاً ومنتجعاً تحت مظلتها في أنحاء العالم، إنه لا توجد في سوق الفنادق المزدحم العديد من العلامات التجارية التي تجلب تراث «فيرمونت» الكبير إلى الطاولة، إذ لدى العلامة التجارية ممتلكات تاريخية مشهورة للغاية في جميع أنحاء كندا، وفنادق تحظى على تصنيف «إيه إيه إيه»، في أوستن ودبي.

وأشار إلى أن العلامة التجارية في الأشهر 48 المقبلة ستفتح 30 مشروعاً في أنحاء العالم، بما في ذلك مشروع رئيسي في دبي، لافتاً إلى افتتاح فنادق فخمة بغض النظر عن الحجم وبجانبها مبنى سكني باعتبار ذلك أمراً مفيداً للفندق كما للمبنى السكني.

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