منتجع «ون آند أونلي ون» زعبيل دبي يفتح أبوابه في ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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يستعدّ منتجع ون آند أونلي ون زعبيل دبي لاستقبال ضيوفه أول ديسمبر 2023. ويُعتبر هذا المنتجع أوّل منتجع عمودي ينضوي تحت راية العلامة الفندقية فائقة الفخامة «ون آند أونلي» ويشكّل المنتجع تحفة معمارية عصرية بامتياز.

وقال فيليب زوبير، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية: «يرتقي منتجع ون آند أونلي ون زعبيل دبي بمفهوم الضيافة فائقة الفخامة في قلب المدن إلى مستويات غير مسبوقة من التميّز. ويرتقي ون زعبيل بأفق مدينة دبي إلى مستويات جديدة من الإبهار ويُعتبر مشروعاً معمارياً بارزاً على مستوى الإمارات، وعلى مستوى العالم. ونحن متحمّسون جداً لافتتاح منتجعنا المدني الأول في هذه الوجهة الخلّابة».

ويقع المنتجع بين ربوع مشروع ون زعبيل الذي ابدعه المهندسون المعماريون من شركة نيكين سيكي، فيرتفع شامخاً في حيّ زعبيل ليوفّر إطلالات رائعة على أفق مدينة دبي المتلألئ. تطرح ناطحات السحاب المزدوجة في ون زعبيل مفهوماً جديداً جريئاً للابتكار والطموح، إذ تتقاطع مع «ذا لينك» الذي يُعدّ أطول مبنى معلّقاً في العالم، لا بل أيضاً منصّةً سابقة لعصرها تبدو لناظرها بأنّها تطفو على ارتفاع 100 متر فوق الأرض.

ويقدّم المنتجع مساحاتٍ استثنائيةً من الخصوصية.

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